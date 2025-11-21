La DOS inicia Gira Territorial en Aysén por el Día de la No Violencia contra las Mujeres

En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la División de Organizaciones Sociales (DOS) dependiente de la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob), ha anunciado el inicio de una gira territorial que abarcará las comunas de Aysén, Coyhaique y Cochrane.

Aysen.- El objetivo principal de esta iniciativa es acercar a la comunidad información crucial sobre la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, el marco jurídico nacional e internacional que la sustenta, y los servicios de apoyo disponibles para víctimas y testigos.

Úrsula Mix, Seremi de Gobierno, destacó la importancia de este despliegue: “El objetivo principal de esta gira es dar a conocer y explicar a la comunidad en qué consiste la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, analizando el amplio y arduo recorrido que se ha hecho en materia de protección de derechos de las mujeres, la constante lucha por no perder estos derechos y por la erradicación de todo tipo de violencia. Es muy importante estar informados, por eso invitamos a todas y todos a participar en las distintas actividades que vamos a desarrollar tanto en Coyhaique, Puerto Aysén, como en Cochrane”.

La gira contempla la realización de diversas actividades, que incluyen:

– Tres Diálogos Ciudadano “Por el derecho a una vida libre de violencia”, el lunes 24 de noviembre, a las 11:30 horas, en el Liceo Josefina Aguirre de Coyhaique y a las 18:00 horas, en la Delegación de Puerto Aysén y el miércoles 26 de noviembre a las 8:00 horas en el Liceo Austral Lord Cochrane, de la comuna de Cochrane. Estos encuentros buscan explicar detalladamente la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, revisando la definición de violencia de género y los distintos tipos de violencia existentes.

-Dos Ferias de Servicios, la primera Feria Movilizados con Enfoque de Género, se realizará el lunes 24, a las 15:00 horas en la Plaza de Armas de Puerto Aysén y el miércoles 26 a las 10:00 horas, en la Plaza de Armas de Cochrane, ambas instancia van a convocar a servicios públicos y oficinas municipales relacionados con la temática de la mujer, fortaleciendo y facilitando el acercamiento de la comunidad a la oferta programática existente.

-Dos Escuela de Formación Social sobre “Violencia de Género desde un enfoque Comunitario”, que se realizaran el martes 25 a las 18:30, en la Sede del Adulto Mayor, Río Colonia S/N, Cochrane y en Coyhaique el próximo jueves 27 a las 18:30 horas, en la Mutual de Seguridad ubicada en calle Eusebio Lillo #20, en Coyhaique.

Nicolás Hurtado, Director Nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), señaló: “”La División de Organizaciones Sociales del gobierno del Presidente Gabriel Boric ha tenido un trabajo en todo el país, abordando materias de alto interés para la ciudadanía. En esta ocasión, llegamos a la Región de Aysén con capacitaciones y diálogos sobre esta importante política pública, esto bajo nuestro compromiso con la erradicación de toda forma de violencia de género y la promoción de espacios seguros e informados para todas las mujeres del país. Así también, con la entrega de herramientas útiles para las dirigencias y sus organizaciones que les permita derivar y actuar ante este tipo de situaciones de violencia en sus comunidades.”

La DOS, dependiente de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), reitera su compromiso con la erradicación de la violencia de género y la promoción de espacios seguros e informados para todas las mujeres del país. La institución hace un llamado a la comunidad a sumarse a estas iniciativas y a denunciar cualquier acto de violencia, reafirmando que la lucha contra esta problemática es una tarea que requiere la colaboración de toda la sociedad.