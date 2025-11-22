Chile Chico reúne a más de 130 personas en Feria de Empleo y Minería #HayVacantes

En el Terminal de Buses de Chile Chico se realizó la Feria de Empleo, Emprendimiento y Minería #HayVacantes, iniciativa liderada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), que convocó a 25 empresas y organismos, tanto presenciales como en línea. La actividad, iniciada a las 10:00 horas, reunió a 130 personas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Chile Chico.- El director regional de SENCE, Nelson Garrido Morales, destacó la alta participación registrada.

“Hemos tenido una excelente asistencia. Esperamos que estas personas pronto puedan acceder a un empleo o mejorar su condición laboral. En aproximadamente seis meses, cuando analicemos las cotizaciones, podremos conocer el impacto real de esta feria”, señaló.

Agregó que esta instancia se replica en distintas comunas y regiones, recordando que este año SENCE realizó más de 25 ferias de empleo a nivel nacional, incluyendo Puerto Aysén y ahora Chile Chico.

Por su parte, el seremi de Minería, Sergio Becerra Rivera, relevó el crecimiento de la actividad minera en la región.

“Hoy se abren 140 plazas de trabajo y, en dos o tres años, la proyección es de 1.200 a 1.500 empleos directos. Lo que necesitamos es formación local en torno a la minería”, sostuvo.

La autoridad enfatizó que SENCE actualmente dispone de cursos en línea gratuitos y adelantó que se trabaja con el CFT Estatal de Aysén para desarrollar formación técnica especializada con presencia en Chile Chico.

Desde el sector privado, Álvaro Fuentes, gerente nacional de Minera Andes Silver, valoró la oportunidad de articular empleos y fortalecer el tejido productivo.

“Más que una promesa, estamos trabajando para que esto sea una realidad. Aquí no solo se muestra minería metálica, sino también la no metálica, con artesanas de la Patagonia exponiendo productos locales. Esto permite generar asociaciones y nuevas oportunidades”, afirmó.

La Feria #HayVacantes cerró su jornada destacando la positiva respuesta de la comunidad y el compromiso público–privado por impulsar más y mejores oportunidades laborales en la región.