Fiscalía de Aysén solicitó audiencia de formalización en contra del Diputado Calisto

La Fiscalía Regional de Aysén, luego de la sentencia de la Corte Suprema que decretó el desafuero del Diputado Miguel Ángel Calisto, presentó este lunes ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique una solicitud de audiencia de formalización en contra de éste y de otras tres personas, en el marco de una investigación por el eventual delito de fraude al Fisco contemplado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal.

Coyhaique.- De acuerdo al escrito presentado por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre los años 2018 y 2022. Corresponde ahora al Juzgado de Garantía fijar la fecha y hora para la realización de la audiencia de formalización, la cual se efectuará en Coyhaique.

Los imputados en esta causa corresponden al referido Diputado Sr. Calisto, Roland Cárcamo Catalán, Carla Graff Toledo y Felipe Klein Vidal, a quienes se atribuye participación en calidad de autores, y cuya inocencia o culpabilidad será determinada en definitiva por los Tribunales de Justicia. La investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Coyhaique.