Teletón y Banco de Chile lanzan campaña de recaudación para Teletón 2025

• En un escenario montado en el frontis de la Casa Matriz de la entidad financiera, el cantante tropical Jordan hizo bailar a miles de asistentes. Además, Alan García, niño embajador de este año, se presentó junto al taller de danza de Teletón.

• Banco de Chile contará con cerca de 3.000 puntos, en todas sus plataformas, presenciales y digitales, para recibir los aportes desde cualquier parte del país y del mundo, en la emblemática cuenta 24.500-03.

• Este viernes 28 de noviembre al mediodía estarán disponibles en puntoticket.cl las inscripciones gratuitas para la tradicional corrida familiar Banco de Chile-Visa.

• Gamers por Chile tendrá un nuevo reto dentro del popular videojuego Fortnite. En esta oportunidad quienes finalicen el desafío participarán en un sorteo por atractivos premios y podrán acceder a un concierto virtual de Easykid, el primero realizado por un artista nacional dentro del juego.

• Por sexta Teletón consecutiva, Banco de Chile invitó a todos los bancos del país a sumarse a la recaudación digital.

Santiago.- Esperanza, baile, alegría y música, son quizás los mejores conceptos para resumir lo vivido en el frontis de la emblemática Casa Matriz de Banco de Chile, ubicada en pleno Paseo Ahumada. La entidad financiera lanzó oficialmente la campaña de recaudación para la Teletón de este año, cruzada solidaria que se realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre bajo el lema “Tu corazón es el corazón de la Teletón”.

“¡Y qué pasó!” fue cantada a coro por miles de asistentes al evento que paralizó el frenético ritmo del centro de Santiago. El cantante tropical Jordan interpretó varios de sus éxitos y motivó a todos a participar en esta Teletón, la número 36 en los 47 años de vida de esta institución clave en la construcción de un país más inclusivo.

Otro de los protagonistas de la jornada, que contó con la animación de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, fue Alan García, el niño embajador de este año. Tiene 12 años, es amante de la música, fanático de Colo-Colo y de los videojuegos, conmovió a los asistentes con su historia de superación y con su destreza y talento al bailar junto al taller de danza de Teletón.

“El baile es lo que me hace feliz, y ahí puedo expresar todo lo que siento. En la Teletón encontré amigos que comparten este mismo gusto. Quiero agradecer el cariño y motivar a todos a colaborar con Teletón este fin de semana, todos los aportes sirven”, dijo Alan García tras su presentación.

El evento tuvo como finalidad informar respecto de los detalles de la campaña de recaudación de Banco de Chile para esta Teletón. Bajo el lema “La Teletón es capaz de levantar la Esperanza de todo un país”, la entidad financiera pondrá una vez más a disposición de la cruzada solidaria todas sus plataformas —presenciales y digitales— y el compromiso, entrega y energía de más de 7 mil voluntarios.

Banco de Chile contará este año con cerca de 3.000 puntos, desde Arica a Puerto Williams, para realizar donaciones presenciales, entre sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y Voluntarios Móviles, duplas de colaboradores que recorrerán puntos de alto flujo llevando consigo un POS (máquina para el pago con tarjetas) y un cartel con un Código QR Banco de Chile, para facilitar las donaciones digitales de quienes transitan por estos lugares. Los Voluntarios Móviles no recibirán aportes en efectivo, pero tendrán la información de las sucursales más cercanas para hacerlo.

La actividad fue encabezada por Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile; el animador Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, y María José Zaldivar, directora general de la fundación, entre otras autoridades e invitados.

“Estamos muy contentos de haber realizado nuevamente esta actividad en el frontis de nuestra Casa Matriz y ver una vez más el cariño y respeto que siente la ciudadanía por esta noble iniciativa. Tras meses de arduo trabajo colaborativo, en Banco de Chile estamos listos y nuestros miles de ‘Teletoneros’ ya tienen puesta su camiseta de la solidaridad. Si bien estarán todos nuestros canales digitales dispuestos, invito a las personas y familias a ir a donar a las sucursales y vivir la magia de esta cruzada que le hace tan bien al país”, comentó Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.

“En estos 47 años, el aliado histórico que ha tenido esta cruzada ha sido el Banco de Chile, que, con mucha generosidad, ha abierto el camino para que todos los bancos puedan sumarse también a través de los canales digitales. Quiero agradecer muy especialmente a las trabajadoras y los trabajadores del Banco de Chile, que sienten esta campaña como propia, y a sus ejecutivos, porque gracias a ese compromiso confiamos en que, juntos, volveremos a cumplir la meta”, señaló el cofundador y líder histórico de la cruzada, Mario Kreutzberger.

Para motivar, especialmente a los niños, a ser parte de esta verdadera fiesta de la solidaridad, un gran número de sucursales tendrá activaciones y espectáculos en vivo, tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país. Así, por ejemplo, una oficina estará inspirada en la Selección Chilena de Rugby, Los Cóndores (que desde 2022 cuenta con el apoyo de Banco de Chile), y otra tendrá un rincón gamer, para participar del desafío de este año en el popular video juego Fortnite. Antes de ir a donar, se recomienda revisar en www.bancochile.cl las oficinas que estarán abiertas y sus horarios de atención.

Este año Banco de Chile tendrá nuevamente cajas auxiliares en estaciones de alto tránsito en la red de Metro de Santiago. También contará con Voluntarios Móviles en el Aeropuerto Internacional de Santiago, en la red de Mall Plaza y en otros centros comerciales, como Costanera Center, Portal La Reina, Portal La Dehesa y Mall Marina Arauco, entre otros.

Donaciones digitales

Respecto a los canales digitales, Banco de Chile nuevamente brindará una experiencia rápida y sencilla a quienes no cuenten con una sucursal cercana, carezcan de tiempo o prefieran la comodidad de un computador o un celular para aportar desde cualquier lugar del país, del mundo y en cualquier momento de estas 27 horas de amor.

Las donaciones digitales se podrán hacer a través del sitio web del banco (www.bancochile.cl), o por medio del Código QR Banco de Chile, que aparecerá por cuarto año consecutivo de forma permanente durante la transmisión del programa de TV. Al escanearlo, dirigirá directamente al sitio web de Banco de Chile —o “botón digital”— para realizar una donación.

El Código QR Banco de Chile también estará presente en las sucursales, cajas auxiliares, en los citados Voluntarios Móviles, en afiches de gran tamaño en eventos masivos y gráficas adosadas a cajeros automáticos de alto flujo.

Los clientes de Banco de Chile, en tanto, podrán realizar donaciones digitales a través del portal Banco en Línea en la web del banco (www.bancochile.cl), desde la aplicación Mi Banco o desde el portal Banconexión para empresas y pymes. Tras hacer sus aportes podrán obtener un diploma virtual, que se puede descargar y compartir en redes sociales.

Adicionalmente, Banco de Chile invitó una vez más a los principales bancos del país a participar en la recaudación digital y todos ya aceptaron. Se trata de BancoEstado, Bci, Bice, Consorcio, Falabella, Internacional, Itaú, Ripley, Santander, Scotiabank y Security.

Gamers por Chile IV: “La esperanza suena en todo Chile”

Después de conquistar la Luna, recorrer mundos ocultos y transformar la solidaridad en una aventura digital, Banco de Chile dará un paso más para motivar a los más jóvenes a ser parte de esta cruzada solidaria. La entidad financiera presenta este año el primer concierto de un artista nacional dentro del universo de Fortnite, junto a Easykid.

Para acceder a este espectáculo inédito los jugadores deberán superar una intrincada aventura y recolectar monedas de la solidaridad, símbolo del apoyo a la Teletón, y depositarlas en una sucursal virtual de Banco de Chile.

El escenario de la presentación del intérprete de “Shiny” será una réplica a escala del Estadio Nacional. Durante semanas equipos de profesionales trabajaron arduamente en el desarrollo de esta nueva propuesta, que logró recrear con un gran nivel de exactitud los rasgos, movimientos y look de Easykid.

Todos quienes logren superar este reto pueden subir su puntaje a bancochile.cl y participar en el sorteo de atractivos premios: 1 Setup Gamer, 1 Playstation 5 Slim + 2 juegos, 1 Nintendo Switch + 1 juego, 3 pases generales dobles al festival Lollapalooza Chile 2026 y 25 paquetes de 2.800 paVos.

Corrida familiar Banco de Chile-Visa

El sábado 29 de noviembre, en tanto, el Parque O’Higgins se llenará de energía con una nueva edición de la tradicional corrida familiar Banco de Chile–Visa. Los runners y amantes del deporte tendrán su espacio en esta jornada inclusiva, que además contará con clases masivas de zumba y un ambiente lleno de entusiasmo. Banco de Chile estará presente con cajas auxiliares y Voluntarios Móviles para recibir los aportes de quienes quieran sumarse a esta causa.

¡Todos son bienvenidos! Habrá un circuito de 3k y otro de 10k. Las inscripciones son totalmente gratuitas y estarán abiertas desde las 12:00 horas de este viernes 28 de noviembre en puntoticket.cl.