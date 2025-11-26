Operativos policiales en Villa Ortega y Puerto Aysén dejan cuatro detenidos

Dos procedimientos simultáneos de Carabineros permitieron desbaratar focos delictivos en la región, resultando en la incautación de armas artesanales, drogas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y la recuperación de un vehículo con encargo por hurto.

Aysen.- Una intensa jornada policial se vivió en las últimas horas en la región de Aysén, donde el despliegue operativo de Carabineros culminó con la detención de cuatro personas en dos procedimientos independientes registrados en la localidad de Villa Ortega y en la ciudad de Puerto Aysén. Los operativos abordan delitos de alta connotación social, asociados a la ley de drogas, robos, control de armas y recuperación de un vehículo con encargo por robo.

El Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, destacó la efectividad del accionar policial, subrayando que la “oportuna denuncia” de la ciudadanía fue clave para el éxito de las diligencias.

Robo y armas en Villa Ortega

El primer procedimiento se desencadenó tras una alerta de robo en curso en un domicilio de Villa Ortega. Según informó la autoridad policial, sujetos desconocidos fueron sorprendidos sustrayendo especies desde el interior de una vivienda.

“La rápida y oportuna acción de Carabineros al llegar al lugar, permitió ubicar y detener a estos individuos, quienes se habían escapado hacia otro domicilio, donde fueron detenidos”, detalló el General Palma.

Durante la captura, Carabineros encontró armamento de fabricación artesanal en poder de los imputados, quienes se movilizaban a bordo de un vehículo con encargo por hurto, el cual circulaba con patentes superpuestas.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ra Comisaría de Coyhaique y peritos de Labocar trabajan actualmente en el análisis tanto del armamento como de la recolección de evidencias.

Tráfico de drogas en Puerto Aysén

Paralelamente, en la ciudad de Puerto Aysén, un control vehicular rutinario derivó en un importante golpe al tráfico de drogas, ello luego que Carabineros detectó a dos sujetos transportando sustancias ilícitas, lo que activó una coordinación inmediata con el Ministerio Público.

Tras obtener órdenes de entrada y registro por parte del Juzgado de Garantía -en una coordinación con la Fiscalía- se allanaron los domicilios de los involucrados, logrando incautar una importante cantidad de droga, balanzas digitales, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo, diligencias que fueron apoyadas por la Sección OS7 Aysén.

Investigación en curso

El Fiscal Adjunto de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, confirmó que las detenciones fueron ampliadas con la finalidad de recabar en las próximas horas más antecedentes antes de la formalización de cargos.

“Serían personas residentes en la región (…) estamos investigando no solamente este ilícito, sino su eventual vinculación con otros posibles delitos”, señaló el fiscal, confirmando que se persiguen cargos por robo en lugar no habitado, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas.

Por su parte, la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, valoró el trabajo de fiscalización desplegado por Carabineros, poniendo énfasis en la detección de vehículos clonados que ingresan a la zona.

“Recordemos que hay vehículos que responden a denuncias de robo en otras regiones del país, con placas patentes adulteradas. Aparte de que tenemos incautaciones de drogas y armas hechizas, también es es un trabajo exitoso de Carabineros -dentro de las órdenes de detención- revisar y hacer control de los vehículos que están circulando en la región y que pudieran presentar encargos de robo en otras partes de la nación”, concluyó la autoridad.