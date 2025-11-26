SernamEG se querella por caso de violencia de género extrema en Mañihuales

A raíz del caso de violencia de género extrema ocurrido durante el pasado fin de semana en la localidad de Mañihuales, comuna de Aysén, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Patricia Baeza Cabezas, informó que la víctima se encuentra recibiendo los diferentes apoyos del servicio y que desde la Dirección Regional ya interpusieron una querella por estos graves hechos.

Aysén.- “Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Aysén tomamos contacto con la víctima y con su familia para ofrecer nuestra asesoría y el acompañamiento psicosocial y jurídico que se requiera. En este contexto, la víctima firmó el patrocinio aceptando nuestra representación jurídica en la causa”, afirmó la directora, acotando que desde el servicio ya fue presentada la querella por femicidio tentado.

Asimismo, Patricia Baeza mencionó que se brindará apoyo psicosocial a la mujer a través del Centro de las Mujeres de Aysén y su equipo de profesionales, e hizo un llamado a las ayseninas y ayseninos a denunciar hechos que constituyan violencia de género.

“Reiteramos a la comunidad y a las mujeres de nuestra región que, si son víctimas o presencian situaciones de violencia de género, puedan hacer uso de los canales de los que disponemos. Recordar siempre nuestro número de orientación del SernamEG, el 1455, y los números de denuncia, como el 133 de Carabineros de Chile o el 134 de la Policía de Investigaciones”. concluyó.