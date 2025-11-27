𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐊𝐞𝐢𝐦 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐆𝐮𝐚𝐝𝐚𝐥

El Municipio de Chile Chico informó un grave episodio ambiental ocurrido en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Guadal, luego de constatar un vertimiento ilegal de lubricantes que afectó de manera crítica el sistema, poniendo en riesgo la salud pública y el equilibrio ambiental del sector.

Chile Chico.- El alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, explicó que el hecho fue descubierto mientras se inspeccionaban los avances de la planta, cuyo proceso de recuperación ha sido prioridad desde el inicio de la actual administración.

“La planta de tratamiento en Puerto Guadal, cuando ingresamos hace un poquito menos de un año, estaba en una condición muy crítica y con alto riesgo de colapsar. Hemos concentrado todos los esfuerzos como municipio para normalizar su funcionamiento, incluso con recursos propios y proyectos al Gobierno Regional. Y hoy nos encontramos con esta situación que la vuelve a poner en un estado muy crítico.”

La autoridad comunal precisó que el daño fue ocasionado por un vertimiento ilegal de lubricantes que inutilizó el proceso biológico del sistema:

“Detectamos un vertimiento ilegal de lubricantes que deja a esta planta en un estado crítico, poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y generando un daño ambiental importante. Apenas tomamos conocimiento ingresamos la denuncia formal al Ministerio Público para que se investigue y se sancione a quien resulte responsable de este atentado contra la comunidad y el medio ambiente.”

Keim informó que el municipio y la empresa a cargo de las mejoras ya trabajan intensamente para contener el daño:

“Nuestro equipo municipal y la empresa están realizando limpieza y recuperación del sistema para evitar daños mayores. La recuperación y modernización del sistema de alcantarillado en Puerto Guadal ha sido una prioridad para esta administración y para la comunidad.”

El jefe comunal recordó que, por primera vez, se habían invertido más de $250 millones, entre recursos municipales y proyectos al Gobierno Regional, logrando avances que la misma comunidad valoraba. Sin embargo, este ataque pone en riesgo meses de mejora continua:

“Situaciones como este vertimiento ilegal entorpecen el proceso y dañan el esfuerzo que hemos hecho como administración y como comunidad. No vamos a permitir que hechos como este queden impunes. Hemos realizado todas las denuncias y vamos a seguir adelante con fuerza, protegiendo a Puerto Guadal y resguardando esta importante inversión.”

Keim añadió que, pese a este duro golpe, el compromiso con Puerto Guadal no cambia:

“Esto nos golpea como comunidad, pero no nos quita las ganas de seguir trabajando. Vamos a entregar una respuesta concreta a nuestros vecinos, tal como lo comprometimos desde el primer día.”

El municipio continuará informando sobre los avances en la recuperación del sistema y sobre las acciones legales en curso.