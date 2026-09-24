Concretan la quinta entrega del Cupón Pesca con 201 beneficiarios de las comunas de Aysén, Cisnes y Guaitecas.

Un total de 201 titulares de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal, de las comunas de Aysén, Cisnes y Guaitecas, son beneficiarios del quinto Cupón Pesca, beneficio otorgado por el Gobierno en el contexto del alza de los combustibles, como una medida de apoyo extraordinario, en el marco del plan “Chile Sale Adelante”.

Aysén.- Los 201 beneficiarios recibirán un monto de $100.000 en su Cuenta RUT de BancoEstado, o a través de otro mecanismo equivalente, dinero que solamente puede destinarse a la adquisición de combustible y podrá utilizarse de manera parcial en una o más compras de combustible, durante su periodo de vigencia y podrá hacerse efectivo en estaciones de servicio habilitadas para la carga de combustible.

La delegada presidencial regional Luz María Vicuña remarcó que con este tipo de medidas el gobierno busca contribuir a que las familias mantengan su fuente de trabajo. “El Presidente José Antonio Kast ha planteado que las medidas del Estado deben llegar donde realmente se necesitan, y en Aysén sabemos lo que significa el combustible para nuestros pescadores artesanales. Hoy son 201 titulares de embarcaciones de Aysén, Cisnes y Guaitecas que acceden a este quinto cupón de 100 mil pesos, y con esta nueva entrega ya alcanzamos hasta 93,1 millones de pesos en apoyos habilitados en nuestra región. Esto no es solamente aliviar un costo: es contribuir a que una embarcación pueda seguir operando, que una faena pueda continuar y que las familias que viven de la pesca artesanal puedan mantener su fuente de trabajo. Ese es el sentido de este apoyo: entregar una respuesta concreta frente a un problema concreto”, mencionó la autoridad.

Este quinto cupón implica la entrega de recursos totales por 20,1 millones por parte del Estado en el contexto del plan “Chile sale Adelante”, para quienes registraron actividad acreditada en el año 2025 y además acreditaron operaciones durante el mes de agosto recién pasado.

Por comuna, los pescadores habilitados para recibir este beneficio corresponden a 87 de Aysén, 40 de Cisnes y 74 de Guaitecas. Hasta la fecha en nuestra región se han habilitado 931 cupones de pesca, lo que equivale a recursos por hasta $93,1 millones. Los titulares podrán consultar si son objeto del beneficio en el siguiente link: https://www.sernapesca.cl/consulta-cupon-pesca-artesanal/.

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Aysén, Rodrigo Aguilera Silva, puso sobre relieve que: “La pesca artesanal presenta una alta sensibilidad frente al alza del precio de los combustibles, dado que este insumo representa entre un 30% y un 60% de sus costos operacionales. Por tanto, desde el Gobierno del Presidente José Antonio Kast hemos diseñado una herramienta eficaz y de ayuda directa al sector, la que ha sido positivamente valorada por los trabajadores del litoral Aysenino”.

La pesca artesanal presenta una alta sensibilidad frente al alza del precio de los combustibles, dado que este insumo representa entre un 30% y un 60% de sus costos operacionales.

A nivel nacional son casi 5 mil titulares de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), que durante el mes de agosto registraron operaciones, por lo que estarían habilitados para cobrar el cupón durante el mes de septiembre.

De este modo la medida adoptada por el Gobierno genera un beneficio directo, mitigando el impacto del aumento del precio internacional de los combustibles en un sector productivo especialmente sensible a este costo. Así, el apoyo no solo busca aliviar costos, sino también contribuir a evitar la paralización de faenas y proteger el empleo del sector.

Para el mes de octubre del presente año se proyecta la entrega del sexto y último cupón de pesca artesanal, que está proyectado para habilitarse a fines del mes de octubre de 2026.