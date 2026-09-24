En Coyhaique: PDI detiene a imputado por delito de robo en lugar habitado

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, lograron la detención de un imputado de 34 años por su participación como presunto autor del delito de robo en lugar habitado, hecho que habría ocurrido en un domicilio particular en mayo del presente año en la capital regional.

Coyhaique.- Tras su detención, por instrucción de la Fiscalía el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención durante la mañana de este jueves, decretándose su prisión preventiva y un plazo de investigación de 60 días.

Sobre los hechos que originaron esta investigación, el comisario Felipe Valdés Díaz, jefe de la BIRO Coyhaique, señaló que “esta investigación se inicia en el mes de mayo, por medio de una orden de investigar que nos emana a la Fiscalía Local de Coyhaique, donde durante la investigación se reunieron diversos elementos que posicionan al imputado en el delito”.

Durante el proceso investigativo, gracias al análisis criminal, los detectives especializados lograron obtener “reconocimientos fotográficos, registros de video y análisis de redes sociales que nos permitieron establecer la circunstancia, la dinámica del hecho y el posicionamiento del imputado en el lugar”, puntualizó el detective.

Gracias a los antecedentes reunidos y en coordinación con el Ministerio Público, el Tribunal emanó la orden de detención, “la que se materializó el día de ayer en horas de la tarde. En coordinación con la Fiscalía continuamos con las diligencias porque era un sujeto de interés para la PDI, y en ese contexto es donde se reúnen otros elementos para esclarecer otro delito que estaba siendo investigado por la Brigada Investigadora de Robos y esos elementos también fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que va a continuar las indagatorias a través de otras instrucciones que nos van a solicitar”, agregó el comisario Valdés.

En ambos hechos, el imputado habría ingresado a los domicilios para sustraer diversas especies y dinero, como aparatos tecnológicos y herramientas, cuyo avalúo aproximado corresponde a más de un millón de pesos.

El oficial policial indicó que “se trata de una persona de 34 años que se encuentra en situación de calle y también alojando en albergues de la comuna, quien llegó aproximadamente en el mes de marzo a esta región, donde se han elevado algunas investigaciones desde esa fecha en adelante, las cuales estamos trabajando con la Fiscalía”.

El comisario Felipe Valdés añadió que “es oriundo de Quilpué y mantiene antecedentes por delitos de robos y estamos en coordinaciones con otras unidades de la isla de Chiloé por cuanto podría estar vinculado a hechos de similares características”.

Finalmente, el detective precisó que “no se descarta la participación de esta persona en otros hechos que son materia de investigación”.