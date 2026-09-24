Sernapesca toma medidas ante detección de virus ISA en la región de Aysén

Ante la detección del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en el centro de cultivo Izaza, ubicado en la Agrupación de Concesiones de Salmónidos (ACS) N°20, en la región de Aysén, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) activó las acciones de vigilancia y control establecidas para prevenir la propagación del virus.

Aysén.- Entre las principales acciones implementadas se encuentra la fiscalización del centro de cultivo afectado y de los centros ubicados en su entorno, junto con el seguimiento de la cosecha, traslado y descarga de los peces. Estas actividades son supervisadas por personal de Sernapesca para verificar que se realicen bajo las condiciones de bioseguridad exigidas y en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Asimismo, mediante Resolución Exenta N° 2901/2026, Sernapesca estableció una zonificación sanitaria en el área, delimitando geográficamente una zona infectada y una zona de vigilancia. Esta medida permite focalizar y reforzar las acciones destinadas a prevenir la dispersión del virus, incluyendo restricciones de movimientos, exigencias adicionales de bioseguridad y un aumento en la frecuencia de los muestreos para la vigilancia de ISA.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca Aysén, señaló: “Estamos en terreno fiscalizando rigurosamente el cumplimiento de todas las medidas establecidas para prevenir la dispersión del virus ISA. Seremos enfáticos en exigir que las empresas implementen oportunamente las acciones de control establecidas por la autoridad y que estas se ejecuten dentro de los plazos definidos y bajo estrictas condiciones de bioseguridad”.

Sernapesca continuará realizando el seguimiento sanitario de la situación y fiscalizando el cumplimiento de las medidas establecidas, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus y resguardar la condición sanitaria de los centros de cultivo de la zona.