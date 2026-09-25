Alianza entre GORE, Salud y FALP permitirá la detección precoz del cáncer desde los hogares

El convenio permitirá desplegar dispositivos de autotoma para cáncer colorrectal y cervicouterino en los establecimientos de Atención Primaria de Salud.

Coyhaique.- Detectar a tiempo el cáncer puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, con ese objetivo, autoridades, equipos de salud y agrupaciones de pacientes dieron el vamos en Coyhaique al Convenio de Prevención y Detección Precoz del Cáncer en la Atención Primaria, una alianza estratégica impulsada por el Gobierno Regional de Aysén, el Servicio de Salud Aysén y la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Esta iniciativa busca romper las barreras de distancia y tiempo que muchas veces enfrentan los vecinos de la región al momento de hacerse sus chequeos médicos. Para lograrlo, la estrategia introduce kits de autotoma que las personas pueden llevarse a sus casas, tomarse la muestra de forma privada y simple, y luego devolverla en su centro de salud local.

En esta primera etapa, el Servicio de Salud destinó $16.994.700 para desplegar los primeros 150 tests de detección de cáncer de colon y 258 kits para prevenir el cáncer de cuello uterino. A esto se suma el aporte de recursos aprobado por el Gobernador Regional y el Consejo Regional (CORE), por $145 millones de pesos, monto que permitirán extender la cobertura a más de 1.000 exámenes en los CESFAM y Postas de Salud Rural de la Red Asistencial.

“Es el resultado de un trabajo en equipo con el Servicio de Salud Aysén, el Gobierno Regional y por supuesto la Fundación Arturo López Pérez. Partimos con estos primeros test que están llegando y se van a ir incrementando durante la última parte del año y por supuesto todo el 2027. Esperamos que el 2028 ya tengamos cobertura de toda la población objetivo y que más susceptible de contraer esta enfermedad”, manifestó Marcelo Santana Vargas, Gobernador Regional de Aysén.

En esa misma línea, Juan Pablo Bravo Quintana, Director del Servicio de Salud Aysén, acotó “el objetivo es desplegarnos en todos los territorios, porque independientemente de la cantidad de personas que tengan las comunidades, 1000 personas, 500 personas, tenemos que llegar con los kits, aunque tengan las tasas bajas y ese es el trabajo y la demanda que tenemos que hacer desde la parte logística con el trabajo administrativo del Servicio Salud, en conjunto con cada dispositivo de la Red”.

Vladimir Pizarro, director de Asuntos Públicos de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), profundizó en la importancia de llegar a tiempo: “En cáncer, lo primero es prevenir. La sobrevida de un paciente depende en gran medida de la etapa en que se diagnostica la enfermedad. Cuando el cáncer se detecta de manera temprana, aumentan las posibilidades de tratamiento efectivo y, además, los costos asociados a su atención pueden ser menores. Por eso, teníamos que partir por lo esencial: prevenir, detectar a tiempo y hacerlo de la manera más eficiente posible. En cáncer, llegar antes puede hacer toda la diferencia”.

Asimismo, las agrupaciones de pacientes y la sociedad civil valoraron la alianza en beneficio de la salud de las personas que viven en la región.

“Un hito muy importante para la región de Aysén, el convenio con la FALP por fin en nuestra región y gracias a las organizaciones y a las autoridades que hicieron posible para que tengan mayor accesibilidad a los tratamientos y a los exámenes de cáncer”, dijo Sandra Pozo, voluntaria de la Corporación Onco Aysén.

¿Cómo funciona la autotoma en la práctica?

La estrategia destaca por la simplificación del acceso: las usuarias y usuarios dentro de los rangos de edad objetivo podrán retirar su kit directamente en su CESFAM, realizar la toma de muestra en la comodidad de su hogar y devolverla al establecimiento de salud, donde la red pública activará el seguimiento e historial clínico correspondiente.

Durante el hito, el equipo técnico del Servicio de Salud realizó una demostración en el Centro de Salud Familiar Víctor Domingo Silva, donde se hizo la entrega simbólica de las primeras cajas con dispositivos a la directora del establecimiento, Priscilla Bravo Troncoso, junto a su equipo de salud y representantes de agrupaciones sociales y de pacientes.

Finalmente, para entregar los detalles operativos de cada uno de los dispositivos desplegados, la referente de resolutividad del Servicio de Salud Aysén, Daniela Mansilla, detalló técnicamente el público objetivo y el tipo de muestra de cada examen.

“El primero es un test, es un examen inmunoquímico fecal que permite detectar sangre en deposiciones para personas de 45 a 74 años de edad. Una vez que este kit es devuelto al equipo de salud, se va a Santiago a la FALP donde es procesado y después devuelven los resultados. El segundo kit para la detección del virus del papiloma humano está principalmente destinado a mujeres entre 35 y 45 años”, explicó Mansilla.