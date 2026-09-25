Más de 50 proveedores de Aysén participaron en capacitación de Mowi Chile sobre cumplimiento normativo

La iniciativa abordó licitaciones, facturación, subcontratación y prevención de delitos, reforzando las buenas prácticas corporativas y la transparencia en la cadena de abastecimiento.

Aysén.- Más de 70 personas, representantes de 50 empresas proveedoras de la Región de Aysén, participaron esta semana en una capacitación organizada por Mowi Chile para entregar información sobre sus procesos, estándares de trabajo y materias de cumplimiento normativo. La actividad, que la compañía realiza por tercer año consecutivo en la región, abordó relacionamiento con proveedores, licitaciones, finanzas y facturación, subcontratación y prevención de delitos.

La instancia se enmarca en las acciones de difusión del Modelo de Prevención de Delitos que realiza Mowi Chile, con el objetivo de promover el conocimiento y la aplicación de los estándares que orientan su gestión y relación con terceros. “Para Mowi Chile es fundamental construir relaciones cercanas, transparentes y de largo plazo con nuestros proveedores. Estas instancias nos permiten compartir nuestros estándares, resolver inquietudes y entregar herramientas que contribuyan al desarrollo de las empresas locales, fortaleciendo una cadena de abastecimiento responsable y que aporta al crecimiento de la región”, señaló Fernando Villarroel, Gerente General de Mowi Chile.

La actividad contempló exposiciones de Nicolás Mihovilovic sobre relacionamiento con proveedores; Gabriel Ojeda, en materia de licitaciones; Mauricio Eitler, sobre finanzas y facturación; Ignacio Jara, respecto de subcontratación; y Gonzalo Muñoz, quien abordó la prevención de delitos. De esta forma, los asistentes pudieron conocer directamente los procedimientos de la compañía y resolver dudas sobre aspectos relevantes para su relación comercial con Mowi Chile.

La instancia fue valorada por los proveedores locales, especialmente por su aporte a una participación informada y transparente en los procesos de adjudicación y/o contratación. “Es muy importante para los proveedores conocer el proceso de licitaciones y la forma transparente en que trabaja Mowi. Esto permite que las empresas de Aysén entremos a competir en igualdad de condiciones con proveedores de otras regiones”, afirmó Jonathan McDowell, representante de Servicio Acuícola Aguaverde.

Por su parte, César García, representante legal de Visón Chile, destacó el valor de mantener actualizadas a las empresas frente a nuevas exigencias. “Es fundamental que estas capacitaciones se sigan realizando, porque nos permiten conocer las nuevas políticas y decretos, mantenernos a la vanguardia y fortalecer la competitividad de los proveedores de la región”, sostuvo.

La capacitación en Aysén da continuidad al trabajo que Mowi Chile desarrolla en conjunto con sus proveedores y se suma a una instancia similar realizada en julio de este año en la Región de Los Lagos donde participaron más de 85 empresas. A través de estas iniciativas, la compañía busca fortalecer esta relación y promover una cultura basada en la transparencia, las buenas prácticas corporativas y el cumplimiento normativo.