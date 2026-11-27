Cinco liceos de Puerto Cisnes, Aysén y Coyhaique incorporan por primera vez en su minuta cerca de 105 kilos del producto extraído por los pescadores de Puerto Gala.

Aysén.- Los pescadores del Sindicato N°1 de Puerto Gala subieron a sus embarcaciones y navegaron por cinco horas para llegar hasta el Liceo Arturo Prat Chacón, en Puerto Cisnes, Región de Aysén. Allí, este jueves, pudieron ver cómo el trabajo de más de un año se concretaba.

Y es que gracias a una iniciativa impulsada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), las fundaciones Oceana y FoF, junto al proyecto Gobernanza Marino Costera que llevan adelante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la merluza austral de los pescadores de Puerto Gala llegó a los comedores escolares.

Tras participar de este hito para la pesca artesanal de la región, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, afirmó que “hoy día vamos a comenzar a entregar más de mil raciones de merluza fresca en nuestras escuelas. Y eso es gracias a la colaboración y al trabajo conjunto entre las caletas artesanales, Junaeb y también las empresas locales. Eso nos va a permitir ofrecer una alimentación saludable, rica, pero además con pertinencia local”.

Y agregó: “Vamos a entregar más empleo, más trabajo, darle movilidad a la economía de Aysén. Para eso estamos, Junaeb en la historia, en tu historia”.

En la misma línea, la coordinadora del Proyecto GEF-FAO Gobernanza Marino Costera, Manuela Erazo, destacó que “este logro es un ejemplo concreto de cómo la buena gobernanza y el trabajo colaborativo entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las comunidades pesqueras pueden generar oportunidades de desarrollo sostenible. Situar a los pescadores artesanales en el centro de este proceso ha sido fundamental para fortalecer su autonomía comercial y conectar la producción local con la alimentación escolar”.

Por su parte, el director de las campañas de pesca de Oceana, César Astete, dijo que “queremos que la experiencia de Puerto Gala sea el comienzo de un modelo que demuestre que los productos de la pesca artesanal pueden llegar a los comedores escolares de todo Chile”.

Para el director de proyectos de Fundación FoF, Iván Greco, “que productores de Aysén provean merluza austral al sistema escolar local es el fruto de años de trabajo para construir una cadena de valor legal, trazable y de alta calidad. Esto impulsa el desarrollo regional y esperamos que se sostenga y replique en otras zonas”.

Desde ahora, la merluza al horno forma parte de la planificación mensual de los establecimientos de enseñanza media de tres comunas de esa región, donde se entregará el producto dos veces al mes. Además del Liceo Arturo Prat de Puerto Cisnes, este plato estará presente en los liceos Politécnico y Raúl Broussain, de la comuna de Aysén, y Josefina Aguirre y San Felipe Benicio, en Coyhaique. En total son 1.056 raciones preparadas con cerca de 105 kilos de filete de merluza congelada. Eso por ahora, porque la expectativa de los pescadores y de la comunidad de Aysén es aumentar la cantidad de establecimientos que reciben este producto y llegar a todas las escuelas y liceos en los próximos años.

Mario Raipani, socio del Sindicato N° 1 de Pescadores de Puerto Gala, valoró la iniciativa: “Para mi, esto es un gran logro, tanto para los pescadores de la localidad como para los de la región. Estamos haciendo historia como sindicato y como pescadores, porque en toda la historia de la pesca artesanal en nuestra región es la primera vez que se entrega este recurso a los niños de los colegios”.

El proceso

Todo partió con un plan piloto cuyo origen tuvo a la vista un doble propósito: por un lado, diversificar la oferta alimenticia y promover el consumo de pescado en los colegios y, por otro, abrir un canal de venta local estable para la pesca artesanal de Puerto Gala, que permita fortalecer la economía territorial.

En la primera etapa, Hendaya, empresa prestadora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la región, y la planta procesadora de pescado probaron distintas preparaciones y métodos de faenado hasta asegurar un producto sin espinas. Con ese punto resuelto, en diciembre de 2025 se realizó una prueba masiva en el mismo liceo de Puerto Cisnes, donde más del 80% de los estudiantes aprobó el plato.

En abril de 2026, los pescadores de Puerto Gala y la planta retomaron el trabajo para mejorar y optimizar el proceso productivo. En octubre, el filete de merluza sin piel ni espinas cumplió los estándares de calidad del PAE y las exigencias del Reglamento Sanitario de los Alimentos, y quedó habilitado para formar parte del programa.

El piloto también dejó resultados de más largo plazo. Las nuevas bases de licitación del PAE para 2027 permiten usar merluza u otras especies de pescado en la región, un cambio de diseño que surgió de esta experiencia.