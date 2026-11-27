En doce meses se registró un ascenso de 0,6 puntos porcentuales, explicado por la disminución de la fuerza de trabajo (-1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (-1,8%).

Aysén.- En 4,5% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Aysén durante el trimestre agosto – octubre de 2026 (ASO 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 0,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que la reducción de la fuerza de trabajo (-1,2%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (-1,8%).

Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 69,1% y 66,0%, decreciendo 1,3 pp., y 1,7 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 5,1%, influida por inactivos habituales (10,1%).