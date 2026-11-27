Luego de tres días de juicio oral, el tribunal absolvió al ex Fiscal Regional de Aysén del delito de violación de secreto en el marco de la ley de drogas.

Coyhaique.- Este viernes el Tribunal Oral de Coyhaique absolvió por unanimidad a Carlos Palma Guerra, ex Fiscal Regional de Aysén, del delito de violación de secreto en el marco de la Ley de Drogas por el que el Ministerio Público lo acusaba.

El juicio oral comenzó el martes de esta semana. A la acusación del Ministerio Público se adhirió como querellante el Consejo de Defensa del Estado.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2022, cuando el ex Fiscal Regional de Aysén presenciaba de forma telemática una audiencia de control de detención vinculada a una causa por tráfico de drogas. En ese contexto, se señala que el imputado habría contactado vía WhatsApp al abogado Luis Hermosilla Osorio, quien no era interviniente en la causa, para entregar antecedentes de la misma.

Por lo anterior, Fiscalía solicitaba una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado pedía 5 años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo.

Argumentos de la defensa

Cristian Cajas, defensor público de Carlos Palma, señaló en su alegato de apertura que no existió delito ni dolo en su actuación. Por el contrario, argumentó que el envío del audio a Hermosilla ocurrió después de que este hubiera sido reproducido en la audiencia pública de formalización y señaló además que el secreto de la investigación se había alzado procesalmente los días 18 y 19 de octubre de 2022, es decir, de manera previa a la audiencia de control de la detención. Tal es así que Fiscalía Regional en conjunto con la Policía de Investigaciones divulgó, en un punto de prensa, los detalles de la incautación, detenidos y modus operandi, de manera previa a esta.

Absolución por unanimidad

Las razones que esgrimió el tribunal oral para absolver unánimente a Carlos Palma obedecen principalmente a que no se dieron por establecidos los hechos de las acusaciones del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.

En lo medular el Tribunal estimó que la información, si bien fue entregada por Palma Guerra a un tercero, no tenía el carácter de secreto, atendido a que en la causa base existía alzamiento del secreto de la investigación de manera formal y expresa por parte de la fiscal titular de la causa y de manera previa a la comunicación de la información.

En este sentido, el defensor público Cristian Cajas Silva señaló que “el veredicto nos parece sólido. Como defensa estamos tranquilos; entendemos y somos conscientes de que el proceso aún no culmina respecto de la sentencia que aún no se ha dado a conocer, pero por ahora estamos conformes con lo resuelto y estaremos atentos a las próximas etapas», concluyó.