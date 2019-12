De total de las personas que participación de la consulta ciudadana en Chile Chico, el 95% de los votos dijo que si es necesario crear una nueva constitución. Sufragaron vecinos de la ciudad del sol, Puerto Bertrand, Mallín Grande y Puerto Guadal.

Chile Chico.- La comuna de Chile Chico dijo presente en la Consulta Ciudadana, convoca el día domingo por la Asociación Chilena de Municipalidades, logrando una destacada participación de adultos, adultos mayores y jóvenes, muchos quienes llegaron en familia a ser parte de esta instancia de participación y ejemplo cívico.

El Alcalde Ricardo Ibarra, relevó la jornada manifestando que, “hacer este ejercicio no era una tarea fácil, pero buscábamos que la gente tenga la oportunidad de participar, hay diferentes canales donde la calle ha sido una, las redes sociales también han sido bastantes participativas, pero el voto es la expresión democrática en un sistema como el nuestro. Así es que, lo que hemos luchado por tener una democracia firme, robusta, estamos contentos que hoy día la ciudadanía se haya expresado”.

Juan Domingo Chagan es un adulto mayor que muy temprano llegó hasta la mesa número 1, para decir presente en esta consulta ciudadana, y expresar que con esto busca, “que se solucione algo, el sueldo de los ancianos y la educación ojala que sea gratis. Decir también que he encontrado muy bueno el movimiento que han levantado los jóvenes en el país, pero lo malo han sido los destrozos, pero el resto yo lo encuentro bien, porque han sido muchos años de abuso. Yo perdí mis imposiciones del seguro no aparecieron en ningún lado, estoy con un miserable sueldo que me da el estado. Además, apoyando a las personas que han perdido sus vistas, reclamar también por eso”.

Una vecina de Chile Chico, recalcó el enorme aporte que han hecho los jóvenes en el despertar social de nuestro país. “Hay que levantarles un monumento a los jóvenes, porque realmente estábamos dormidos, nos acostumbramos al sistema y nosotros nos habíamos dormido. Bueno, somos hijos de la dictadura, donde no teníamos derecho a opinar, había que tener cuidado con lo que se decía y los jóvenes vienen con otro chip, lograron armar este movimiento, así es que, hay que apoyarlos y gracias a los jóvenes”.

Sofía Durán es una de las jóvenes que junto a sus hermanos decidieron votar en la consulta ciudadana y tienen muy claro el rol que han jugado esta generación en impulsar los cambios que de a poco se están realizando en el país.

“Me parece excelente que se haya realizado esta consulta y que la Municipalidad de Chile Chico se haya adherido a este proceso. Siento que es necesario hoy en día que las personas jóvenes, mayores de 14 años tengan también la oportunidad de votar. Con todo lo que ha pasado en nuestro país, es necesario escuchar la voz de todas las personas y la decisión que se tome o lo que salga de esto, sea una herramienta representativa de todas las personas que hemos estado pidiendo que Chile sea más justo, mejor y que nos represente realmente”.

En la comuna de Chile Chico, un 65% de los votantes optó por que la nueva constitución sea redactada por una convención constitucional. Respecto a las temas prioritarios la comunidad consideró que, acceso y calidad en la educación pública, mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento junto a un mejor y nuevo sistema de pensiones para los adultos mayores, es lo más urgente que debe resolver el Estado y por ende los Gobiernos en beneficio de la comunidad.