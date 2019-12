El pasado fin de semana se vivió en Puerto Aysén la primera Clínica de Baloncesto “En busca de promesas”, que congregó a un centenar de niños y jóvenes de entre 11 a 15 años de edad, quienes arribaron desde diversas localidades de la comuna de Aysén así como desde otros puntos de la región.

Puerto Aysen.- La iniciativa, ideada por tres jóvenes deportistas ayseninos con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Aysén por intermedio de la Corporación de Deportes, Recreación y Turismo, tuvo como principal objetivo mostrar el básquetbol a los participantes a fin de impulsar y potenciar su práctica como disciplina deportiva.

Así lo manifestó Camilo Fuentes, docente organizador y coordinador del evento. “Esta iniciativa nació como una idea con la que soñamos y hoy la estamos concretando de muy buena manera, por ello, agradecemos a la municipalidad que ha sido parte importante para poder llevar a cabo este tremendo evento. Agradecemos la convocatoria, tenemos niños de Coyhaique, Cisnes, Chacabuco, Mañihuales, Puerto Aysén, es decir, abarca más allá de la comuna y eso es lo que queríamos lograr, hacer que el básquetbol crezca a nivel comuna y región. Desde el 2015 no se realizaba una clínica en Puerto Aysén y qué mejor que hacerlo con profesionales ayseninos”.

Por su parte, los jugadores profesionales de básquetbol, Cristopher Merino y Manuel Torres – organizadores de la actividad-, relevaron esta iniciativa y se mostraron muy felices de su realización.

“Muy conforme, muy contento con el trabajo de la municipalidad, del alcalde, de nuestro cuerpo técnico, feliz de que se pudo hacer esta clínica, que era un anhelo, y que es producto de un trabajo duro. Agradecer a la Corporación de Deportes, a través de Jorge Villegas, a todos quienes hicieron posible este que hoy estamos disfrutando”, indicó Manuel Torres González, jugador del Club Deportivo Asociación de Básquetbol Ancud, CD ABA Ancud.

“Dar las gracias a todos quienes hicieron posible esta iniciativa, estoy muy feliz por portar este granito de arena a la comuna. Tenemos claro que somos una región asilada que tenemos una carencia de competencia enorme entonces en todo lo que podamos ayudar para suplir eso, vamos a estar, ya sea entregando vivencias, apoyando con conocimientos y con este tipo de instancias que, esperamos, puedan continuar a largo plazo”, manifestó Cristopher Merino, integrante del cuadro profesional Español de Talca.

La instancia, que se llevó a cabo durante toda la jornada en dependencias del Polideportivo 21 de Abril, contó con actividades como son ejercicios de motricidad específica del deporte, etapas iniciales de entrenamiento, técnicas de lanzamiento, desarrollo de táctica ofensiva y defensa, entre muchas otras.

Parte de la Clínica deportiva fue la presencia del aysenino Matías Stone, árbitro profesional de la Federación de Básquetbol Chile, FEBA, quien iniciara esta actividad en 2015. Al respecto, señaló que “me pidieron mi colaboración y no tuve ningún problema porque la idea es que crezca el básquetbol. Hoy se nota que ha crecido esta disciplina, con el trabajo que ha hecho ABAY, con la participación en juegos de la Araucanía, la realización de Sudamericano y el Premundial en Aysén, todo esto impulsó demasiado la práctica de este deporte, eso es maravilloso. Por todo ello vine a ser parte hoy de esta iniciativa, mi parte es más teórica así que intenté hacerlo de manera más dinámica para que los chicos y chicas aprendan de forma más didáctica”, explicó.

REACCIONES

Para el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez esta instancia es totalmente significativa para todos quienes fueron parte de ella. “Ha sido una maravilla esta clínica que ha llevado adelante un profesor aysenino como es Camilo. Se esmeró, ha tenido el apoyo del municipio a través del Polideportivo, traer a estos dos jugadores como Manuel y Cristopher, quienes junto a un staff de profesores han entregado mucho cariño a los niños, este es el inicio de lo que como municipio debemos continuar, que es fomentar y apoyar. Al final uno se queda con que el aporte es lo menor, las ganas de los organizadores en realizar esta actividad, es lo más importante. Como municipio sólo nos resta apoyarlos, decirle a la comunidad que así como es el básquetbol son los demás deportes también. Hay que acercarse, la Corporación está llana, le hemos dado nuevas herramientas en este año que nos resta así que felicitar a todos quienes han hecho posible que esta clínica se concrete”.

“Es uno de los ejes de desarrollo que vamos a incrementar en 2020, así como la cultura y el fomento productivo, entre otros. Estos recintos, estas canchas vienen de la gestión del alcalde anterior, don Óscar Catalán, que puso mucho énfasis en infraestructura, y yo quiero poner énfasis en el desarrollo del deporte y que podamos llevar a adelante este desarrollo con nuestros líderes locales, que sean profetas en su tierra. Eso me tiene muy entusiasmado para seguir avanzando. Esto está abierto a todos los deportes que estén organizados y a todas las ideas que puedan entregar los vecinos”, agregó el edil comunal.

Para Ximena Becerra, capitán del equipo femenino de ABAY, asistente a la actividad, dijo que “estoy muy contenta, compartiendo con mis amigas, aprendiendo cosas nuevas, agradecida por los instructores y organizadores. Me gustó mucho porque había gente que sabía jugar, otros que no tanto, eso es bueno, es una oportunidad para todos, así que feliz”.

Micaela Merino, jugadora de ABAY, en tanto expresó que “me encantó la idea de que ayuden a los jóvenes a crecer, que jugadores profesionales, profesores, árbitros compartan sus experiencias porque ellos han salido, conocen y tienen otro acercamiento al básquetbol”.

Finalmente, Cristóbal Peralta, de 14 años y aficionado a esta disciplina señaló que “esto es bacán porque así hacen que la gente salga de sus casas. La lluvia a veces impide que la gente haga deportes, en el Polideportivo si se puede, más cuando es un deporte que te gusta, hay gente que no siempre puede jugar con gente profesional, así que agradecido”.