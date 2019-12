Tras la reapertura de la investigación por el fatal atropello de Sebastián Tocol en Puerto Aysén, el Ministerio Publico se encuentra realizando diligencias luego del requerimiento de la defensa del imputado Nicolás Farías Zúñiga, quienes reclamaron una presunta falsificación de firmas a un funcionario policial que habría participado en las indagatorias.

Puerto Aysen.- Juan Tocol hermano de la víctima, insiste en que están seguros como familiar que ello no ocurrió.

“No creo que existan firmas falsas, como dijo el abogado antes se pedía una mosca y ello consistía en una firma rápida, pero yo creo que no es más que eso. Esperamos que encuentren lo que hay ahí y se aclare lo de la firma falsificada que según ellos reclaman”.

Tocol, señaló que debido al actuar que estarían teniendo en todo el proceso quienes apoyan al imputado, se mantienen como familia atentos al desarrollo tanto de la investigación como de los procesos que siguen.

“Mantengo mis dudas a que aparezcan cosas nuevas, como siempre desde que paso esto con mi hermano, han venido con cosas sucias y todo se puede esperar. Legalmente (no hemos tenido acercamiento con la familia del imputado), pero han enviado a personas que conversen conmigo para que lleguemos a algún acuerdo, de seguro algún acuerdo monetario… pero nosotros no buscamos dinero, buscamos justicia”, señaló el hermano de la víctima.

En los próximos días debiera conocerse el resulta de la pericia encargada por el Ministerio Publico, con el fin de determinar si lo requerido por la defensa del imputado tiene o no asidero.