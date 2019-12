Artesanías, horticultura, comidas típicas y muestra folclórica, entre otros, fueron parte del lanzamiento de la temporada turística 2019-2020 en Villa Mañihuales, que se llevó a cabo el fin de semana y que congregó a vecinos de la localidad, así como visitantes de diversos puntos de la región.

Aysen.- La iniciativa, organizada por la Asociación Gremial de Comercio y Turismo Mañihuales y patrocinada por la agrupación Motoclub Pumas de la Trapananda y la Ilustre Municipalidad de Aysén, buscó ser el puntapié inicial ad portar del periodo estival y ser una vitrina respecto a las manifestaciones turísticas locales.

Así lo manifestó Carlos Flores, presidente de la Asociación Gremial de Turismo Mañihuales, quien destacó su realización y felicitó a todos quienes fueron parte de ésta. “Queda una sensación muy agradable de haber compartido este lanzamiento de la temporada de turismo principalmente con nuestra gente, con los expositores, las artesanas, quienes venden productos hortícolas, creo que ellos son la mayor expresión de lo que significa hacer turismo. El turismo es de todos, no sólo de quien tiene cabañas o restoranes, y si nosotros mostraos este tipo de cosas con este evento u otros y trabajamos unidos, podemos mostrar todo lo que se hace en la Villa. Si bien no tuvimos un gran marco de público, principalmente, porque había muchas actividades ese día, para ser primera vez quedamos muy satisfechos”, agregando que “nosotros esto lo hicimos con apoyo del municipio, así que muy agradecidos, con la difusión, audio, prensa, y todo lo que nos apoyaron”.

Hasta la jornada arribó el director regional de SERNATUR Aysén, Patricio Bastías, quien se mostró satisfecho con este lanzamiento y el trabajo colectivo que vienen desarrollando las organizaciones y emprendedores de Villa Mañihuales. “Es muy importante que todas las localidades sientan que el turismo es una actividad que los beneficia, que vayan construyendo estos espacios para que la comunidad se involucre. El turismo tiene la particularidad que requiere de la participación de toda la comunidad, de la ciudadanía. Cuando llega un turista no sólo se beneficia el empresario que desarrolla a actividad, sino también el comercio local, los artesanos, la gente que hace mermeladas, la gente que hace comida. Por lo tanto, en la medida que la comunidad vaya entendiendo que la construcción de su destino es en conjunto, claramente estamos haciendo mejor turismo para la región, y estamos construyendo un espacio para que la gente vaya desarrollándose”.

Por su parte, el concejal de la comuna y residente de la localidad, Manuel Curinao señaló que esta actividad “me parece sumamente interesante, que bueno que se hagan estas actividades porque tenemos tantos recursos para desarrollar el turismo en villa Mañihuales, que es impresionante. Todo el mundo dice que esto es un paraíso, pero nos falta concretar todos los anhelos que tenemos en el ámbito turístico, nuestro sueño apunta a un museo donde podamos revelar nuestro patrimonio, nuestra historia. Tenemos terrenos preciosos, la cruzada entre Pangal Alto y Río Turbio es un paraje impresionante, pero no tenemos el acceso, tenemos que empezar a hacer andar esto. No sabía que había tantas alternativas de turismo, este es el puntapié inicial. Creo que Mañihuales puede ser turístico sin depender de empresas que llegan o se van, nosotros somos los que vivimos y vamos a seguir viviendo acá”, manifestó.

La actividad contó con instancias tales como mateada familiar, feria gastronómica, muestra de artesanías, horticultura, actividades turísticas, las que finalizaron con una gran peña folclórica, que reunió a vecinos, turistas y visitantes.