La institución sin fines de lucro, junto a la ONG internacional Smile Train, realizó cerca de 40 atenciones en policlínico y 14 cirugías, mediante un trabajo conjunto con los especialistas del HRC.

Coyhaique.- Por décimo primer año consecutivo, la Fundación Gantz, institución sin fines de lucro dedicada al tratamiento de niños con fisura labio palatina – también conocida como labio fisurado- visitó el Hospital Regional Coyhaique para realizar un exitoso operativo, de la mano del equipo local de especialistas del HRC.

Un total de 14 cirugías y 38 atenciones en Policlínico se realizaron durante tres días, mediante un trabajo interdisciplinario que implicó la participación de cirujanos pediátricos, especialistas en cirugía maxilofacial, odontopediatras y un amplio equipo multidisciplinario.

“Una de las cosas más valiosas ha sido lograr que el equipo local se desarrolle y que durante el año, cuando no estamos haciendo estos operativos desde Santiago, el equipo del HRC siga funcionando, atendiendo la parte dental, donde se destaca el trabajo de la Dra. María Eugenia Solís, el equipo maxilofacial y el equipo de cirugía de niños liderado por el Dr. Verdugo. También hay una fonoaudióloga que se hace cargo de los pacientes”, precisó el Dr. Carlos Giugliano, Vicepresidente Ejecutivo y Director Médico Fundación Gantz.

El especialista en Cirugía Plástica y Reparadora agregó que en esta nueva visita a la región, no sólo se realizaron cirugías a niños con fisura labio palatina, sino también se incluyeron otras intervenciones quirúrgicas, tales como tumores y el caso de un niño con sindactilia, malformación que consiste en nacer con dos o más dedos de la mano o del pie unidos.

“En el quehacer de un médico que hace cirugía plástica de niños, las fisuras son el 20% o 30%, y el resto corresponde a malformaciones de la cara, manos, piel, etcétera. También hay secuelas, como por ejemplo de quemaduras o de traumas, donde la cirugía plástica ayuda a la reconstrucción. Sin duda, esta es otra de las ventajas y virtudes de estos operativos conjuntos. Esta es una excelente continuación de lo que se está haciendo con la comunidad, el equipo local y la Fundación Gantz”, precisó el Dr. Giugliano.

Quien también fue parte de este operativo fue la ONG Smile Train, organización internacional enfocada en dar solución al labio y paladar hendido de manera sustentable, capacitando a equipos locales en más de 90 países alrededor del mundo, quienes quisieron conocer cómo es el trabajo realizado en esta austral región.

“Decidí venir para conocer el Hospital Regional Coyhaique, conocer al equipo y las instalaciones. Aquí existe la necesidad, y en el caso de la Fundación Gantz, que son nuestros socios, es súper importante ver el trabajo que hacen, no sólo en cirugía, sino también en terapias de lenguaje y ortodoncia”, indicó Dianne Erquiaga, directora de Programas para América del Sur de Smile Train.

Dianne Erquiaga destacó que en el caso de lugares de tan difícil acceso, como la región de Aysén, además del soporte clínico es necesario implementar otras fuentes de apoyo hacia los pacientes y sus familias, sobre todo para aquellos que viven en localidades apartadas de la capital regional.

“Vimos a una paciente que se demoró casi 8 horas en llegar a Coyhaique, gastó alrededor de 60 mil pesos en pasajes, entonces son recursos que no todos tienen, y queremos ver de qué otra manera podemos apoyar al equipo del HRC para que ayuden más a los pacientes que llegan hasta aquí, porque estamos en una zona muy alejada”, sostuvo directora para América del Sur de Smile Train.

SEGUIMIENTO Y TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Una de las fortalezas del modelo de desarrollo de la Fundación Gantz en conjunto con el Hospital Regional Coyhaique, es que durante esta década de trabajo conjunto se ha logrado consolidar un equipo local capaz de realizar los controles necesarios a cada uno de estos pacientes, cuyas primeras cirugías comienzan a los cinco meses de edad, continuando hasta la adultez, por lo que la comunicación entre profesionales de diversas disciplinas y el seguimiento a cada uno de los pacientes, es clave.

“Nuestro rol es ser una guía tanto para los profesionales que trabajan en el HRC como también para los papás, explicándole en qué etapa están los pacientes, si éstos necesitan seguir con tratamiento fonoaudiológico, comenzar con ortodoncia, o requieren algún otro especialista. Ha sido una súper buena experiencia, nunca hemos tenido problemas, se nos han abierto las puertas tanto en atención de Policlínico como en Pabellón, para que todo resulte lo mejor posible y como nosotros esperamos: que los papás se vayan felices después de nuestra atención”, señala Jaqueline García, enfermera Jefa de la Fundación Gantz.

En tanto, el Dr. Rodrigo Verdugo, cirujano pediátrico del Hospital Regional Coyhaique, destacó que “en este operativo, hemos tenido cirugías desde niños de 5 meses de edad hasta una joven de 26 años. Estamos muy contentos, porque continuamos no sólo ofreciendo a las familias de nuestra región un excelente resultado, sino que además estamos evitando tener que viajar a Santiago para poder recibir estas atenciones”.