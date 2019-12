Dirigentes y festejados agradecieron la preocupación de la Ejecutivo por llegar hasta Islas Huichas y entregarles una tarde de entretención junto al Viejito Pascuero.

Caleta Andrade.- Por segundo año consecutivo, la Intendente Regional Geoconda Navarrete, se trasladó hasta una localidad apartada para festejar la navidad con los niños. En esta oportunidad la Ejecutivo eligió la localidad de Caleta Andrade, Islas Huchas, para compartir con una veintena de menores y dirigentes del Club Deportivo Escuela.

Allí, y acompañada del Viejito Pascuero y una ayudante, entregaron regalos y compartieron una rica once para dar inicio a las fiestas de fin de año, en los camarines del Estadio de Caleta Aguirre.

Sin duda la alegría de los niños y dirigentes se hizo evidente. Manuel Taruman, presidente del Club Deportivo Escuela, se mostró contento y feliz por la presencia de la Intendente y el Viejito Pascuero “para venir a darle alegría y unos regalitos a nuestros niños del Club Deportivo y además para agradecerle por el proyecto que nos ganamos –un Fondo Social Presidente de la República por $26 millones- y ojalá el otro año podamos hacer nuestra sede y así volver a festejar”.

Maribel Álvarez, tesorera del Club Deportivo Escuela, también agradeció la visita del gobierno señalando que “estamos contentos con la Intendente porque pudo hacer realidad un sueño para los niños, primera vez que se haga esto, que los niños tengan sus regalitos con una once aquí, en nuestro camarín, el que hemos armado con mucho esfuerzo y aparte pensamos que no iban a venir a causa del mal tiempo porque era imposible que llegaran y los niños están contentos así que gracias por venir”, le señaló a la primera autoridad.

Como era de esperarse los niños fueron los que más disfrutaron de la actividad, tal como lo plasmó Daniela Chiguay quien dijo que “nunca nos habían hecho una actividad así y encuentro muy bueno que llegaran con regalos que no esperábamos porque a mí por ejemplo me trajeron un Tablet”. Otra de sus compañeras, Emily Cabero, recibió un “regalo que me encanta” y por lo mismo dijo que “no me esperaba nada de esto, me sorprende y por eso le digo a todos muchas gracias a todos por los regalos”.

Por su parte, la Intendente Geoconda Navarrete se mostró feliz por “habernos trasladado hasta Islas Huichas y específicamente a Caleta Andrade para celebrar junto a los niños del Club Deportivo Escuela, un club que conocimos hace un tiempo atrás, gracias a una directiva muy empeñosa, pujante y a quienes pudimos entregarle un financiamiento por el Fondo Social Presidente de la República para tener una sede. Hoy día estamos en los camarines donde uno ve el esfuerzo para tener un lugar donde los niños practiquen deporte y en nuestro afán de querer descentralizar y llegar a nuestros niños sobre todo en estas fechas”, dijo.

Acto seguido, la Ejecutivo precisó que “para nosotros lo importante no son los regalos, sino ver esas caritas, las sonrisas y ver a las familias reunidas; y que nos digan ´muchas gracias´ nos regocija y nos llena el alma”, concluyó.