A comienzos de este mes, se hizo efectiva la votación que finalmente por una gran diferencia rechazó la firma de un nuevo acuerdo de zonas contiguas entre la décima y undécima regiones. Según lo informado por dirigentes de la pesca artesanal y tras reunirse con el Subsecretario de Pesca, se estableció que de ser rechazada la iniciativa, se procedería a crear el Comité Regional de Recursos Bentónicos.

Aysen.- Fue el Seremi de Economía, Carlos Pacheco, quien se refirió a esta instancia.

“Los pescadores como en todas partes apuntan a la regionalización de los recursos, tenemos que considerar que esto significa que, un pescador artesanal puede pescar solo en la región en la cual está inscrito, no puede venir un pescador de otra región a pescar a la región de Aysén, a no ser que este dentro de un acuerdo de zonas contiguas. El acuerdo de zonas contiguas 2020 – 2022 fue votado de manera negativa por quienes deben votar dicho acuerdo, es decir, los buzos artesanales que tienen el recurso erizo inscrito para extracción. En ese sentido, ellos se hacen cargo hoy en día ante peticiones que ellos quieren lograr obtener el primer Comité de Manejo Regional Bentónico”.

El Seremi de Economía, recalcó que, “ellos como regionales tomaron la decisión, ante una situación que se venía dando hace muchos años. Ellos bien saben que, nosotros como región todavía no estamos con la implementación para poder exportar la gran cantidad de erizos que se requiere. Pero hay un llamado de atención que ellos (los pescadores) me hacen, pensando en la sustentabilidad del recurso, que se mantenga en el tiempo, que no se desgaste o que no se vaya a perder”.

Carlos Pacheco, agregó que será el Comité Bentónico Regional, el que determine la cuota de extracción del recurso erizo para el periodo 2020 – 2022.

“Tenemos que considerar que este año la cuota birregional fue de 15.500 toneladas, los buzos de la región de Aysén tenían 4.500, las cuales las extrajeron y de esa manera ellos comercializan sus recursos. Vamos a tener que ver, una vez que se conforme el Comité Bentónico Regional, cuál va a ser la cuota para el año 2020, 2021, 2022, la cual se ha ido estableciendo de una manera estadística en años anteriores y de esa manera, ver cómo se va a trabajar. Son ellos quienes que tomar las decisiones, nosotros como Gobierno prestamos solamente las instancias para que se desarrolle este llamado a votación (de zonas contiguas), nosotros no tomamos determinaciones sobre los recursos que extraen”.

Este sábado 28 de diciembre, a partir de las 14 horas, el jefe zonal de pesca en Aysén, Rodrigo Aguilera, está citando a todos los dirigentes de los distintos sindicatos de la comuna de Guaitecas a una reunión. El encuentro tendría como objetivo unificar los criterios para salvaguardar los recursos.

A esta reunión asistirán también el encargado nacional de pesca artesanal y un profesional de la unidad de recursos bentónicos.