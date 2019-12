La Contraloría General de la República en su último informe respecto a irregularidades al interior de la Municipalidad de Guaitecas, en el periodo del Alcalde, Cristian Alvarado Oyarzo, detectó situaciones de extrema gravedad que contravienen la correcta utilización de los recursos públicos.

Melinka.- Ante esta situación, el Concejal Marcos Silva, fue claro en manifestar que esto demuestra “la pésima administración del alcalde Alvarado”.

“Con la situación actual que se encuentra el Municipio de acuerdo a este informe final de la Contraloría, deja en evidencia una vez más la situación aberrante que hoy afecta a la Municipalidad de Guaitecas. Yo espero que con esta situación, la gente que de alguna manera no cree o no creía en esta pésima administración que llevó el señor Alvarado, del día uno que asumió, donde evidentemente tenia contento a un número importante de la comuna, donde efectivamente se hacían cosas, pero está claro que aquí estaba la tendalada”.

Silva, añade que, “uno de los temas puntuales es la planta eléctrica, donde lamentablemente la persona a cargo, el señor Barría, él tiende a cuestionar en varios Concejos Municipales los informes que ha entregado la Contraloría, de no hacerse cargo de poder cobrar las deudas históricas que hoy día existen y eso no es más ni menos los votos que han estado siempre. Esta situación se ha venido arrastrando de hace mucho tiempo, nosotros lo denunciamos. Yo fui Concejal periodo 2004 – 2008 y ya venían estas malas prácticas y finalmente esto continuó, porque evidentemente se priorizan son los votos, ante la eventualidad de poder llevar una buena administración, con un servicio tan importante como es la energía eléctrica durante las 24 horas, que requiere una comuna que hoy quiere desarrollarse y emprender”.

ESTE 27 DE DICIEMBRE HAY CONCEJO MUNICIPAL EN GUAITECAS

Lo ideal ahora es que todo el Concejo Municipal de Guaitecas y cumpliendo con su principal rol de fiscalizar y denunciar irregularidades al interior del Municipio, deberían poner los antecedentes ante la justicia. “Nosotros el días 27 tenemos Concejo, por lo tanto, esperamos hablar con los colegas para poner a disposición de la justicia este informe final de la Contraloría”.

El Concejal Marcos Silva, afirmó que ahora la justicia debe actuar y quienes cometieron ilícitos deben pagar. “He de esperar que acá la justicia haga su trabajo y haga lo que corresponda, ya que, quien cometa algún tipo de ilícito tiene que pagar con los instrumentos que hoy entrega el Estado, devolviendo los recursos, yendo a la cárcel o lo que corresponde y amerite hacer”.

Según el último informe hecho público por la propia Controlaría, existirían responsabilidades de organismos públicos y autoridades que durante el año 2017 habrían permitido que se efectúen irregularidades, principalmente por la escasa o nula fiscalización.

“Aquí hay dos situaciones puntuales, hay dos informes de Contraloría, uno que tiene que ver con respecto al proyecto eólico, donde hay otro tema puntual donde estaría involucrado el Gobierno Regional, el Seremi, Ministerio de Energía, Ministerio de Desarrollo Social. Aquí se aprobó el 2017 un proyecto que jamás fue proyecto, hubo un croquis y yo no sé de qué manera el Consejo Regional aprueba 2.500 millones de pesos para un proyecto emblemático. Dejando en claro que, nadie está en contra del proyecto que debió haberse desarrollado y que bien le hacía a esta comuna, pero evidentemente fue un tongo político, para seguir teniendo en un pedestal al señor Cristian Alvarado, aprobando una iniciativa que nunca fue proyecto”.

Finalmente el Concejal de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, reiteró su llamado a que se haga justicia y quienes están involucrados en los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, paguen por este enorme daño a la comunidad.