Durante la mañana del sábado, varias personas propietarias de botes que se dedican a la pesca artesanal, se percataron que sus embarcaciones fueron dañadas y les sustrajeron algunas especies, desde en el muelle del sector Ribera Sur de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- Yanella Maripillan, es una de las afectadas y relató lo que habría ocurrido.

“Me llama mi tío que tiene su embarcación acá en el muelle de Ribera Sur, nos dice que el motor de nuestra embarcación esta sin tapa. Vinimos acá y no es la única panga que tiene su motor sin tapa, son dos embarcaciones más, a uno de los colegas le avisé que venga a verificar su bote, porque también se encontraba sin tapa. Yo no sé cuál es la razón para que nos hagan daño a nosotros, siempre están pasando estas cosas acá en el muelle, si no es galón, bencina o le hacen daño a las embarcaciones o sino las mandan a pique. En total somos diez personas que estamos acá y son varias veces que nos roban las tapas de los motores y uno de estos artículos cuesta como 400 mil pesos”.

Yanella Maripillan realizó también un llamado a las autoridades para adoptar medidas preventivas.

“Vamos a realizar las denuncias a Carabineros y nos vamos para atrás, porque nos dicen que tenemos que ver con la municipalidad, con la Gobernación, nos hacen rebotar para allá y para acá. Entonces, por eso nosotros nos sentimos mal y hacemos un llamado a las autoridades para que no sigan pasando estas cosas. Las cámaras de seguridad no existen acá, falta más ronda policial y lo único que pido que hagan algo, que reparen esa cámara, las autoridades pueden formular un proyecto y presentarlo al Core”.

Hasta el lugar llegó el Alcalde de la comuna, Luis Martínez quien señalo que se buscarían algunas medidas para enfrentar estos hechos.

“Estamos con ellos viendo cómo podemos dar un poco más de seguridad en este sector, les contaba que ya tenemos aquí al menos un proyecto de iluminación y creo que urge bastante levantar y llevar adelante ese proyecto para tener las cámaras de seguridad y poder al menos mitigar en algo lo que ocurre en estos lugares”.

El Alcalde Martínez, concluyó señalando que esperan reunirse con la policía durante la jornada de este lunes, para analizar las formas de potenciar la seguridad en el sector afectado.