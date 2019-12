En conferencia de prensa, este lunes 30 el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Luis Martínez junto a la administradora municipal, Felisa Ojeda; el encargado de Cultura, Marco Gillibrand y el concejal de la comuna, Luis Otth; dieron a conocer la agenda de eventos para la celebración del Nonagésimo Segundo Aniversario de Puerto Aysén, que se realizará entre el 3 al 31 de enero de 2020.

Puerto Aysen.- Durante todo un mes, la comunidad aysenina podrá disfrutar de una parrilla programática pensada para toda la familia, donde destacan instancias deportivas, show musicales, folclor y mucho más, para así conmemorar un nuevo año de vida de Puerto Aysén.

La conmemoración se inicia este viernes 3 de enero a partir de las 19.30 horas en el Cine Municipal, cuando se estrene el documental “Pioneros de Aysén: El despertar de la Patagonia”, producto cinematográfico que busca relevar el aporte de los que llegaron primero y que narra -en voz de los propios protagonistas- las historias y vivencias de pioneros de la ciudad.

El trabajo, realizado por Rolando Schmidt y que contó con el financiamiento del municipio aysenino y el aporte de la unidad de Patrimonio de la misma, tiene una duración de poco más de una hora y cuya entrada es totalmente liberada para quienes deseen asistir.

Respecto a la parrilla programática, el edil comunal indicó que luego de un intenso trabajo se consensuó un programa nutrido, acorde al presupuesto, en que “uno de los sellos y empatizando con lo que sucede a nivel país y que, por supuesto, no hemos olvidado, es devolver la continuidad a Aysén y creo que tenemos que hacerlo con la alegría que tenemos los ayseninos, dentro de un marco presupuestario que ha sido más austero. Le presentamos el programa al Concejo Municipal y la parrilla de artistas, la cual fue votada de forma unánime, lo cual agradecemos mucho porque ese apoyo es vital para su concreción”, indicó Martínez Gallardo.

“Queremos alegría, que nuestros emprendedores puedan trabajar en tranquilidad, por ello, vamos a centrar todas las actividades casi exclusivamente en sector Parque Municipal Isla Díaz, para no generar costos adicionales en traslado y otros. Tenemos artistas internacionales, nacionales y locales. Tenemos una presentación que realizará la Banda Benemérita de Carabineros de Aysén junto a cantantes y artistas locales, lo que hemos pedido se haga en la ciudad para que podamos conocer y disfrutar del talento de los nuestros”, agregó la máxima autoridad comunal.

Al respecto, manifestó que “estoy muy contento, en un mes que llevo de alcalde me ha tocado liderar este equipo, poder poner algunas ideas y que hoy sean parte de esta parrilla. Muchas de las cosas que nos han ido diciendo desde la comunidad se va a ver reflejada en este aniversario, que queremos que lo vivan, y poder atraer a nuestra comunidad mucha más gente. Comenzamos el día viernes 3 y después no paramos, todos los días hay una gran cantidad de actividades y participa mucha gente de Aysén, así como visitantes y turistas. Estamos felices como municipio así que los llamamos a asistir, en la Isla va a haber luz, baños, seguridad, todas las condiciones para que nos acompañen. La idea es que todos nos cuidemos y hacer que esta sea una fiesta y poder proyectarla en el tiempo. Aquí tienen un alcalde aysenino, hemos llevado esto de la mejor manera y esperamos tener un bello aniversario, así que la invitación es a participar y gozar el mes de Aysén”, dio a conocer la máxima autoridad comunal.

ACTIVIDADES

De acuerdo al programa 2020, posterior al estreno del documental es la presentación del grupo infantil Cachureos, quienes arriban hasta la ciudad para alegrar a toda la familia aysenina, el día sábado 4 de enero a partir de las 18.00 horas en sector Parque Municipal.

Para el lunes 6 de enero está programada la presentación de las candidatas a reina, quienes anhelan convertirse en la soberana de Puerto Aysén 2020 cuando se realice la coronación el próximo viernes 10 de enero desde las 21.30 horas en dependencias del gimnasio IND.

Deportes es otro de los fuertes de este aniversario, los cuales se efectuarán por intermedio de la Corporación de Deportes, Recreación y Turismo, y en la que destacan actividades como son Campeonato de básquetbol, cicletada familiar, masivo de grit, campeonato futsal en sus categorías niños y adultos, campeonato de voleibol y color dance, entre otros, que se extenderán durante todo el mes de enero.

Asimismo, destaca la realización de la primera versión del “Aysén River Fest” Festival del Río Aysén. Día de travesía, feria y música, que se ejecutará el sábado 11 de enero desde Bahía Acantilada hasta el puente presidente Ibáñez, en esta actividad organizada por el Club Náutico de Puerto Aysén. La cual continuará el domingo 12 en sector Los Rápidos con la competencia de rafting.

Para los amantes de las motos, en tanto, el día 11 de enero se llevará a cabo el “Circuito de motoqueros de Aysén”, que recorrerá las principales arterias de la ciudad para finalizar en Plaza de Armas, en esta instancia organizada por el Motogrupo Pumas de la Trapananda.

En otras actividades, se desarrollarán la Feria Costumbrista “Entre Chilotes y Patagones”, que contará con la presencia de grupos folclóricos comunales y regionales y la “Feria productiva, comercial y turística”, organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Aysén y SalmonChile.

Respecto a los números artísticos nacionales e internacionales de este 92 cumpleaños de la ciudad, el humorista Huaso Filomeno entregará lo mejor de su rutina, en el marco de “Aysén tiene talento” el día sábado 11 desde las 21.30 horas en el Parque Municipal. A la misma hora y mismo lugar, el miércoles 15 de enero se presentará el argentino, ex vocalista de Ráfaga, Rodrigo Tapari y su banda. Para el sábado 18 de enero a partir de las 22.00 horas se espera todo el repertorio musical del cantante argentino, Diego Torres. Asimismo, los amantes del romanticismo podrán disfrutar de los grandes éxitos del grupo trasandino Los Nocheros, quienes estarán en el escenario principal del Parque Municipal este lunes 20 de enero a las 22.00 horas.

El domingo 26 es el turno de “Los lumaquinos alegres” para cerrar con toda la trayectoria de “Voces de Aysén”, quienes se presentarán el martes 28 de enero desde las 22.00 horas en el Cine Municipal en la Gala Musical en homenaje a los 92 años de Puerto Aysén.

Al respecto, el encargado de cultura del municipio, Marco Gillibrand, realizó una extensiva invitación a la comunidad a que participe de estas instancias preparadas con mucho cariño en el marco de esta importante celebración. “Hemos elaborado un conjunto de actividades para que niños, jóvenes y adultos para disfruten de estos 92 años de vida de nuestra hermosa ciudad”.

El programa aniversario se encuentra disponible en el sitio web institucional www.puertoaysen.cl y en redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Aysén.