Pasadas las 13 horas de este miércoles, se registró un incendio que en cuestión de minutos destruyó por completa una vivienda de dos pisos. El hecho ocurrió en un predio particular, ubicado en el kilómetro 4 de la ruta Puerto Aysén Chacabuco. Lo importante en esta situación es que no hubo personas lesionadas.

Puerto Aysen.- “Nosotros estábamos empezando a almorzar, como a las una y cuarto, una y media, no recuerdo la hora exacta… sentimos un golpe, yo le dije a mi señora, será la puerta de la cocina que quedó abierta. Entonces, seguimos almorzando y al rato sentimos una explosión y apareció un humo negro del dormitorio de nosotros, donde había dos camas grandes de dos plazas. No tuvimos tiempo de sacar nada, porque la casa se envolvió en llamas en tres tiempos, casa de material ligero, toda forrada, casa nueva, completa barnizada y hace dos meses que la estábamos habitando… así es que, se perdió la casa”, relató el propietario Ramón Velásquez.

El dueño del inmueble siniestrado, dijo también que, “llamamos a Bomberos primer llamado, segundo llamado, nada, veinticinco, treinta minutos después aparecieron. Primero llegó Carabineros, porque también se les hizo un llamado a ellos y cuando llegó Bomberos la casa ya estaba por caer, así es que, cayó la casa, ardió y Bomberos apagó los escombros encendidos”.

Ramón Velásquez, señaló además que, en este incendio pierde alrededor de 20 millones de pesos invertidos en la vivienda, no cuenta con seguros, con esfuerzo y trabajo cree que volverá a pararse de esta tragedia, pero apela también a la solidaridad de la gente de Aysén, ya que muchos lo conocen y así como él ha colaborado en otras emergencias, no duda en que los vecinos de la porteña ciudad lo ayudaran en tan difícil momento.