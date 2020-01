Ciudadano se lanzó al cauce no volviendo a emerger. Carabineros recordó no ingresar al agua después de haber ingerido alimentos o alcohol evitando incurrir en acciones temerarias que pongan en riesgo su vida o la de terceras personas.

Coyhaique.- Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Aysén, en cumplimento a una instrucción particular emanada por parte de la Fiscalía Local de Coyhaique, permitió la tarde del jueves 2 de enero dar con la ubicación del cuerpo de un ciudadano de 49 años de edad en las aguas del Río Coyhaique en virtud de una denuncia por presunta desgracia interpuesta la mañana de hoy.

Antecedentes obtenidos por Carabineros dan cuenta que el ciudadano desapareció el día miércoles 1 del presente mes alrededor de las 15:30 horas en el cauce del río antes mencionado a la altura del cementerio “Cuatro Vientos”. Ante ello, el personal especializado se trasladó al lugar con la finalidad de efectuar un rastreo acuático, logrando alrededor de las 16:00 horas la recuperación del cuerpo, el cual minutos más tarde fue reconocido por familiares.

Prudencia

Frente a este triste y lamentable hecho, Carabineros de Chile formuló un llamado a la comunidad tanto de Coyhaique como de otros puntos de la región como a quienes visitan el territorio, toda vez que muchos –aprovechando las agradables temperaturas- concurren a diferentes ríos o lagos- a adoptar los resguardos necesarios, evitando lanzarse a las aguas en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, evitando poner en riesgo su vida y la de terceras personas al momento de concurrir en auxilio de quien pueda haber sufrido un accidente por inmersión.

No es necesaria demasiada profundidad ni mucha corriente, jamás debemos subestimar un río, lago o mar. Nunca nade luego de haber ingerido alimentos, menos alcohol. Evite nadar solo, hágalo siempre en compañía de más personas. Evite lanzarse piqueros en sectores que no conoce, puede encontrarse con rocas, troncos y otros elementos que estén bajo la superficie y que pueden poner en riesgo su vida.

No se exponga a riesgos innecesarios, sea prudente, cuide su vida y la de sus cercanos.