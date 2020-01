Según el último reporte del INE, septiembre – noviembre de 2019, en Puerto Aysén la desocupación alcanzó el 7,9%, que representa un incremento de 6,3 puntos porcentuales en el último año. Esta medición es que algo que preocupa a la autoridad comunal, Alcalde Luis Martínez.

Puerto Aysen.- “Una de las preocupaciones siempre ha sido, como hacemos para tener y generar empleo, porque aquí se detiene una planta y nos deja con cesantía regional. Así es que, en ese sentido hemos tratado de implementar y hoy parte una oficina de fomento productivo, yo espero con esto poder atraer recursos, poder apalancar y ver tanto instrumento que tiene el Estado, a través de los cursos de capacitación, que yo creo que no están dando el resultado y el ancho que se necesita. Yo creo que la idea es tratar de readecuar eso y por ahí dar un impulso a que las pequeñas empresas aiseninas que van a estar aquí para ese trabajo, generen empleo pero con instrumentos del Estado”.

El edil porteño, también hizo un llamado a la industria pesquera “exigiéndole igualmente a la industria salmonera, que tiene que empezar a contratar trabajadores locales, siempre nos dicen que no están las experiencias, la capacitación. Queremos también trabajar en conjunto con la corporación del desarrollo de Aysén, con las empresas y la oficina de fomento productivo, que tiene que ser la que defienda a los aiseninos”.

Luis Martínez, agregó que, “hoy la industria salmonera tiene una producción de alrededor de 60% de la pesquería, de sus cultivos en esta zona y alrededor del 3, 4 % se maquila en la región. Yo tuve un acercamiento con las empresas, hemos estado conversando, pero queremos pasar a la acción, donde ellos me indican que es muy difícil que una planta se instale acá. Así es que, yo creo que al menos en esta etapa trabajar en la logística y de una vez por todas el Estado, porque el Estado es el que está en deuda, genere una política regional de desarrollo que haga que la pesquería que se desarrolla en esta zona, tenga un valor agregado, que eso no lo hemos hecho hasta hoy día”.

La máxima autoridad de la comuna de Aysén, concluyó manifestando que, “exigirle a las empresas que se vengan a instalar acá no es posible, pero sí creo que podemos entrar en la logística y en eso tenemos que ser tremendamente responsable y comenzar a generar, ya sean operadores de robots, los que hacen mantenimiento, que eso venga a Puerto Aysén o a la zona costera como es Melinka, Cisnes y Aysén”, puntualizó Luis Martínez.