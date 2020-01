En las últimas horas, en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, se realizó una nueva audiencia en el caso del fatal atropello que en el mes de julio del año recién pasado le costó la vida a Sebastián Tocol Saldivia. Hecho en el cual existe un único imputado, quien sería el responsable en este fatal accidente, Nicolás Farías Zúñiga.

Puerto Aysen.- Según se ha conocido por familiares de la víctima, el Tribunal de la porteña ciudad habría decidido cambiar la medida cautelar impuesta al imputado, quien se encontraba en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Como familia, estamos muy defraudados con el juez de Aysén, por todo lo que ha ocurrido en el caso de la muerte de mi hermano, Sebastián Tocol Saldivia. Ya que, no puede ser que solo en el Tribunal de Aysén quede libre y en la Corte de Apelaciones de Coyhaique vuelva a la cárcel, porque ellos si creen que es un peligro para la seguridad de la sociedad”, manifestó la hermana de la víctima, Yorka Tocol.

Yorka, agregó que, “apelaremos el día lunes en la Corte de Apelaciones, también queremos dar nuestros agradecimientos al fiscal Alex Olivero, por su gran apoyo hacia nuestra familia. Entendemos que él ha sido trasladado y ahora estamos con el fiscal Aquiles Cubillos, esperamos que haga un buen trabajo como lo ha hecho el fiscal Olivero”.

Un mensaje claro y directo al imputado y su familia fue el que envió la hermana de la víctima, “mi mensaje para la familia del asesino, sería que tengan un poco de empatía y respeto hacia nuestra familia. Ya que no mataron a un animal, murió un ser humano, un chico que tenía toda una vida por delante, un chico alegre que nunca le hizo daño a nadie, porque la plata no hace la educación ni los valores”.

Yorka Tocol, concluyó sus palabras indicando que, “no bajaremos los brazos, que la lucha que tenemos como familia seguirá, no les tenemos miedo, pueden seguir tirando la plata… estamos unidos como familia y solo queremos justicia, una justicia digna para nuestro hermano Sebastián Tocol”, enfatizó la hermana de la víctima.

Para este sábado 4 de enero, a las 19 horas en el paseo Mahuen, se reunirán los familiares de Sebastián Tocol, para realizar una marcha pacífica, actividad a la que invitan a toda la comunidad de Aysén, Coyhaique, Chacabuco y Mañihuales, quienes quieran sumarse a este clamor de justicia.