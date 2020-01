Familiares y amigos acompañaron la marcha pacífica realizada el día sábado, exigiendo justicia por la muerte de Sebastián Tocol Saldivia, quien fue atropellado y abandonado en la ruta 240 Aysén Chacabuco, falleciendo luego de algunos minutos, producto de la gravedad de sus lesiones, hecho ocurrido a fines del mes de julio del año recién pasado.

Puerto Aysen.- Esta manifestación se realizo por la última resolución del Tribunal de Puerto Aysén, que en la audiencia de preparación para el juicio oral del imputado en la causa, Nicolás Farías Zúñiga, decide y a petición de la defensa, cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total.

La marcha realizada el día sábado coincidió con uno de los espectáculos masivos programados en el aniversario de Aysén, por ello, habría llegado poca gente a respaldar el clamor de justicia.

“Hicimos una marcha, llegó poca gente, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto no quede impune, el caso de mi hermano Sebastián Tocol. Yo creo que la gente no nos está apoyando porque tienen show y nosotros quizás tenemos poco apoyo porque no tenemos plata, pero ojala durante estos días la comunidad nos apoye, se lo pedimos de todo corazón para que la muerte de mi hermano no quede impune”, señaló César Tocol, hermano de la víctima.

Cesar Tocol, agregó que, “no pueden seguir las muertes aquí en Aysén y que no quede en nada, solo porque ellos tiene plata. Lamentablemente por eso pueden hacer lo quieren, y esto a cualquiera le puede pasar, nadie está libre. Tantas cosas que ocurren aquí en Aysén y nunca se ha hecho justicia”.

El hermano del joven fallecido en un atropello en Aysén, dice sentir mucha rabia al recordar lo ocurrido el día que Sebastián perdió la vida.

“Este hombre de seguro andaba curado o volado, porque se entregó después de doce horas con su abogado y deja a mi hermano tirado ahí como un perro, si ahora los animales valen más que la una vida humana. Esperamos tener justicia en este caso, porque ya es demasiado aquí en Aysén que se burlen de los pobres. Hartas veces han dejado libre al imputado aquí en Aysén, vamos a Coyhaique y ahí si vuelve a la cárcel, pero ellos se salen riendo de nosotros. Todo esto lamentablemente por no tener plata, nosotros queremos justicia… pero sabemos que son intocables”.

La tarde del domingo nuevamente realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad y se mantendrán expectantes a lo que ocurra esta semana, ya que, el Ministerio Publico presentará la una apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones.