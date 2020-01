Más de tres mil personas repletaron el parque municipal Isla Díaz en Puerto Aysén el sábado pasado cuando se realizó la presentación de Cachureos, en el marco del 92 aniversario de la ciudad.

Puerto Aysen.- En la actividad, que congregó al elenco del grupo infantil, liderado por Marcelo Hernández, así como sus más reconocidos personajes, se realizó un recorrido durante más de una hora por sus grandes éxitos, los que todos corearon de principio a fin.

En el escenario principal del sector, la familia aysenina pudo disfrutar de las travesuras de Epidemia, el Gato Juanito, león Chester, conejo Wenceslao, el señor Lápiz y las Chicas Ye-ye, entre muchos otros invitados, a lo que se sumó la participación de niños y adultos del público en diversos concursos que se llevaron a cabo.

Desde distintos sectores de la comuna y la región arribaron familias enteras para presenciar este show intergeneracional, de la mano del programa infantil de mayor permanencia en la televisión chilena con 37 años de trayectoria.

Asimismo, la instancia fue transmitida en directo en redes sociales del Municipio, en la que abundaron comentarios nostálgicos -los cuales fueron condimentados con un poco de humor- que consensuó lo positivo de la apuesta por parte de la Ilustre Municipalidad de Aysén.

Luego de bajarse del escenario, el animador, cantante y timonel de Cachureos, Marcelo Hernández, dio cuenta de su satisfacción tras la convocatoria del público y la recepción de estos con respecto al espectáculo.

“Estamos muy contentos de estar en esta ciudad, nos dicen que vino mucha gente y la verdad no sé cómo explicarlo porque son tantos años que llevamos con este programa, 37 ya, y nos viene a ver más gente que antes, gente que no nos vio en la televisión. Vienen las abuelitas de mi época, vienen los papás que crecieron con Cachureos, después los hijos y además vienen los nietos, entonces es un fenómeno bien especial porque todos se saben las canciones. Muchos, especialmente los más pequeños, pueden no conocerme a mí pero sí a las canciones, hay una mezcla de cosas que hace que el público agradezca al programa y nosotros agradecemos el cariño del público”.

Asimismo, se refirió al lugar donde actuaron, el cual destacó. “Este escenario es maravilloso, estar cantando aquí es de verdad una sorpresa, no sentimos frío, nos sentimos muy cómodos, de verdad un tremendo escenario. Estoy muy agradecido de que nos hayan invitado. Por lo menos, hace 20 años que no veníamos. Hace tres años estuvimos en Coyhaique pero ahí actuamos y nos volvimos. En otra ocasión estuvimos con Andrea Tessa grabando un programa en Puerto Aguirre. Cuando uno hace el trabajo con verdadera vocación, porque a mí me encantan los niños, lo paso bien, y yo creo que eso se traspasa. La gente que trabaja conmigo, los actores, son gente muy correcta, muy decente. Las niñas una es mi hija, la otra mi sobrina. Está mi hijo también, que es arquitecto, y pitutea conmigo en esto. Mi manager es mi cuñado, entonces es una cosa bien familiar y eso se traspasa. Las canciones han sido grandes éxitos, “la mosca”, “el congelao”, el “que quiris que le haga”, eso permite que esto se mantenga encendido hasta el día de hoy”, manifestó.

De esta manera, exitosamente se efectuó la segunda jornada del nuevo aniversario de la ciudad, el que continuará con un campeonato de básquetbol los días martes y miércoles, así como la presentación de las candidatas a reinas, que buscarán ostentar la corona 2020.