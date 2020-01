La enfermedad ya está presente con brotes en Argentina, Brasil y Venezuela; mientras que Chile permanece sólo en alerta, gracias al Plan Nacional de Inmunización que entrega vacunas a la población desde la infancia.

Aysen.- Un llamado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias si se considera visitar países como Venezuela, Brasil y Argentina, es el que está realizando el Ministerio de Salud producto de los brotes de sarampión que se han producido en estos países; donde en el caso de Brasil, se estima que el número de personas afectadas por estas enfermedad supera los 15 mil casos, mientras que en Argentina uno de los últimos reportes habla de 97 casos confirmados.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien indicó además que esta alerta sanitaria se emitió desde el propio país trasandino. “Gracias al trabajo colaborativo que existe en materia de salud pública entre ambos países, es que la autoridad de salud del país trasandino emitió una alerta sanitaria por Brote de Sarampión en Buenos Aires, el cual se inició durante el 2019 y aún no se logra controlar. Es por esta razón que como Ministerio de Salud, nos mantenemos alerta ante esta situación que hasta el momento no presentaría mayores riesgos gracias al Plan Nacional de Inmunización que entrega diversas vacunas y controles a la población, durante sus primeros años de vida. No obstante, estamos haciendo un llamado para que las personas que durante esta temporada estival visiten Argentina, se vacunen contra el sarampión en los centros de salud pública o privada de nuestro país.”

En este contexto, el Epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña Briones, indicó que esta vacunación preventiva contempla ciertas indicaciones, dependiendo de la edad y controles de salud de cada persona. “El sarampión es una enfermedad causada por un virus, que se caracteriza porque las personas que adquieren la infección, le parecen manchitas en el cuerpo, fiebre alta, los ojos se ponen rojos y puede haber alguna sintomatología de compromiso del estado general. En Chile tenemos una cobertura de vacunación en infancia que supera el 95% de este segmento. Por lo tanto, la vacunación preventiva apunta especialmente a personas nacidas entre los años 1971 y 1981 que viajen a zonas de riesgos y que no tengan antecedentes de haber cursado la enfermedad, o de recibir las dosis de la vacuna después de los 12 meses de edad. Además de lactantes y niños.”

Cabe señalar, que el brote de sarampión ya alcanza a los 97 casos en Argentina, situación similar es lo que ocurre en Brasil donde durante el año pasado se confirmaron más de 15 mil casos, Venezuela más de 500.

Recomendaciones por vacuna Sarampión

.- Personas nacidas entre los años 1971 y 1981 que viajen a zonas de riesgos y que no tengan antecedentes de haber cursado la enfermedad o de haber recibido 2 dosis de la vacuna después de los 12 meses de edad.

.- Lactantes de 6 a 11 meses 29 días, que viajan a zonas de riesgo.

.- Niños y niñas entre 1 a 6 años, que tienen una dosis administrada, que viajan a zonas de riesgo.

