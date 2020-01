En un show del más alto nivel, la comunidad aysenina conoció el nombre de su soberana 2020, tras la difícil misión del jurado, que debió escoger entre trece jóvenes candidatas a aquella que representara de mejor manera los valores de la mujer aysenina.

Puerto Aysen.- Es así que Helga Heresmann fue coronada como Reina de Puerto Aysén en este evento, enmarcado en el 92 aniversario de la ciudad, junto a Murieth Vera, que resultó elegida como Virreina y Krishna Cárdenas, Miss Simpatía 2020.

El ya tradicional certamen, que se llevó a cabo en dependencias del gimnasio IND y que tuvo lleno total, contó con la presentación del artista local, Fabián Vidal Jr. y los cantantes Benja Durán y Pía María Silva, primer y segundo lugar, respectivamente, en el programa de talentos de TVN Gran Rojo.

La actividad tuvo como inspiración Japón, por lo cual la decoración fue ambientada ad hoc, así como la presentación de las candidatas en traje típico. Posteriormente, se realizó el desfile de las aspirantes al trono en traje de baño y traje de gala, de la mano de los diseños que Ricardo Cona preparara especialmente para cada una de las jóvenes.

Tras anunciar los resultados, Heresmann Gutiérrez, de 17 años, dio a conocer sus impresiones al convertirse en la nueva Reina aysenina. “Quiero agradecer el apoyo, recalcar que todas mis compañeras son preciosas, unas lindas candidatas y estuvo muy peleada la corona. Durante este año me interesa poder apoyar en cuanto a recalcar el deporte, que los deportistas recibamos el apoyo que nos merecemos. Esa es una buena causa. Estoy muy feliz”.

Por su parte, la nueva virreina, Murieth Vera manifestó que “estoy muy contenta y muy agradecida, especialmente con mis compañeras, porque todas nos apoyamos entre todas, nos dimos abrazos antes de que anuncien los resultados, y al final por participar siento que todas somos ganadoras, todas son lindas, todas son talentosas y estoy muy feliz porque la verdad nunca pensé atreverme a esto y lo hice, lo aproveché al máximo y me ha servido mucho para desarrollar mi personalidad y mi amor propio. Me voy satisfecha a mi casa por haber estado aquí”.

Krishna Vera, quien fuese escogida por sus propias compañeras como Miss Simpatía 2020, relevó esta experiencia invitando a todas las jóvenes a que se atrevan a ser parte de este concurso. “La verdad es que no me lo esperaba. Estoy muy feliz de que mis compañeras hayan votado por mí y me hayan elegido. Estoy muy contenta por las amistades que hoy me llevó. Tuvimos muy buena convivencia entre todas. Esta es una experiencia muy linda, se pasa muy bien. Uno recibe mucho apoyo de mucha gente, y en definitiva es una experiencia que no se pueden perder”.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Luis Martínez, dio cuenta del esfuerzo municipal tras el espectáculo y felicitó a todas y cada una de las jóvenes que se atrevieron a participar este año. “Estoy muy feliz porque este es uno de los show más potentes que se han hecho en el último tiempo. Haber traído a estos dos artistas del programa Gran Rojo y por supuesto a nuestro artista local, Fabián Vidal Jr, que fue una presentación redonda, maravillosa, con un público que no lo dejaba ir. Sumar, además, esta tremenda escenografía que ha hecho el equipo municipal. Destacar el trabajo de DAOMA, Comunicaciones, yo estoy muy agradecido de todos. De la coordinadora general de esto, que es Felisa Ojeda, y qué mejor que coronar a estas chicas como Reinas, hijas de Aysén y que están muy contentas, todas lo pasaron muy bien esta semana, y por supuesto las vamos a hacer parte de nuestras actividades no tan sólo del aniversario, sino durante todo el año”.

Asimismo, el edil invitó a todos los ayseninos, visitantes y turistas para que sean parte del programa aniversario que la Ilustre Municipalidad ha preparado en esta nueva edición. “Queda bastante aún, el programa está bien nutrido, está bien bonito y estamos con muchas ganas de que nos sigan acompañando. Todo está hecho con mucho cariño y en eso también respaldamos a nuestros funcionarios municipales que se sacan los zapatos para hacer este espectáculo, así que todos invitados, serán muy bienvenidos”, finalizó.