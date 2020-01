Avanzan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido al interior del Municipio de Guaitecas, tras la acusación realizada por el Ministerio Publico en contra del ex alcalde Cristian Alvarado Oyarzo y otras cuatro personas, quienes estarían involucradas en los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

Aysen.- Pronto se realizaría la preparación al juicio oral, indicó el fiscal regional, Carlos Palma.

“En esa causa esta presentada la acusación, estamos ad portas de la preparación de juicio oral, hemos acusado al ex alcalde de la comuna y a cuatro personas más que estaban relacionadas con la administración municipal, por malversación y fraude al fisco”.

Para la ex autoridad comunal y otro de los imputados la fiscalía pedirá al tribunal una pena efectiva de 12 años y 6 años para el resto de los imputados, agregó el fiscal Palma.

“Estamos pidiendo para el ex alcalde y otro de los acusados, pena de 12 años de privación de libertad y para las otras personas 6 años de privación libertad, en ambos casos penas efectivas y que por cierto implican, no solamente la perdida de la calidad de ciudadanos y los derechos políticos, sino la privación de libertad”, puntualizó el fiscal regional.