El Alcalde Ricardo Ibarra Valdebenito, dio a conocer su preocupación por el pésimo estado en que se encuentran algunos sectores de la ruta CH 265, entre Chile Chico y Puerto Guadal, ya que al tratarse de una vía de ripio, genera serios inconvenientes a los pobladores del interior de la comuna.

Chile Chico.- El edil señaló que se suma al malestar de la comunidad por lo que acontece con el camino, “nosotros nos sumamos total y absolutamente a la demanda, a la angustia que tienen los vecinos que tienen camiones que transportan leña, a los pobladores que recorren los caminos con sus vehículos y que los han comprado con mucho esfuerzo. En la historia del camino, este debe ser el año en que está peor y en relación a esto, no veo ninguna preocupación seria de las autoridades”.

Ricardo Ibarra, cree es importante modificar el contrato que hoy tiene la empresa a cargo de la mantención del camino, mas allá de algún estudio, esto debe ser abordado hoy, recalcó.

“La empresa hace lo que dice el contrato, pero el contrato debe ser modificado ahora, no decir que en tres años más vamos a hacer un estudio para ello. La empresa que realiza la mantención del camino tiene que tener un contrato más amplio, que incluya mayor frecuencia, mayor tipo de maquinaria, porque todos los años pasa esto. Este año ha sido peor, debido a que la cantidad de vehículos que transita es mayor y el camino no aguanta, entonces, la consecuencia de estos problemas la pagan los vecinos y los transportistas”.

La Municipalidad de Chile Chico para este verano ha programado una importante cantidad de actividades en toda la comuna, con el fin de potenciar un área productiva como es el turismo, pero con el camino en mal estado ello se complica, dijo el Alcalde Ibarra.

“Nosotros organizamos y llevamos a cabo muchas actividades promocionando el desarrollo turístico de nuestra comuna, haciendo que el pequeño emprendedor tenga una oportunidad de negocio, pero cuando se encuentran con este tipo de circunstancias es muy difícil. Por lo mismo, yo quiero aclarar a los vecinos que la mantención y la supervisión de los caminos le corresponde a la dirección de Vialidad que depende del Ministerio de Obras Públicas, no tiene que ver la Municipalidad. Es por ello que, nosotros cada vez reclamamos lo hacemos en bien de la comunidad, un derecho que tenemos todos los ciudadanos y exigirlo es lo que tenemos que hacer”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, enfatizó que este no es un problema de un gobierno de turno sino algo que el Estado debe enfrentar, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del interior.