Cientos de kilos se logró reunir en la Tercera Cosecha Comunitaria de Damascos, actividad inserta en el programa de verano 2020 que ha organizado la Ilustre Municipalidad de Chile Chico y que pretende unir a los vecinos, vecinas y turistas en una jornada única donde esta apetitosa fruta es el centro de la jornada.

Chile Chico.- Desde Antofagasta hasta Tierra del fuego e incluso de Argentina llegaron visitantes para ser parte de esta iniciativa concentrada en el perímetro de la Plaza de la Ciudadanía. El Alcalde de la comuna, Ricardo Ibarra, se mostró feliz con el resultado que tuvo la actividad.

“Muy contento de ver este maravilloso marco de público, con gente de la ciudad, nuestros vecinos, también muchos visitantes que han llegado hoy a realizar lo que siempre quisimos, que la cosecha sea ordenada y comunitaria. Hoy la familia de Chile Chico participó cosechando el fruto del trabajo de otras personas que hace muchos años sembraron y a pesar de tantos años, estos árboles aún siguen entregando una fruta de calidad, los damascos de Chile Chico”.

Desde distintos puntos de Chile y del extranjero hubo familias que estuvieron en la Cosecha Comunitaria de Damascos “en la ciudad del sol”.

“Muy acogedora la gente acá en Chile Chico, me encantó, me quiero quedar acá… Y felicitar al Alcalde por esta motivación muy hermosa que realiza, que todos los Alcaldes aprendan de esta actividad que es muy hermosa”, comentó una turista proveniente de Yumbel. Desde Los Ángeles otra visitante y que estuvo en la cosecha, manifestó, “maravilloso, porque en nuestra ciudad no se hacen actividades como esta, pero es lo más inclusivo que se puede ver”. Un turista que llegó a Chile Chico desde Lago Puelo, Argentina, señaló, “me pareció muy bueno esto de pasar con canastos, escaleras, instarlos a que mantengan la tradición, porque allá hay muchos nogales pero algo como esto no se hace”.

La coordinación para llevar a cabo esta Tercera Cosecha Comunitaria de Damascos, estuvo a cargo de la Oficina de Fomento Productivo y Desarrollo Rural, contando además, con importante apoyo de los funcionarios de otros departamentos de la Municipalidad de Chile Chico.