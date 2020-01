Luego de conocerse la determinación del Tribunal Electoral Regional, que inhabilita al ex Alcalde de la comuna de Guaitecas, Cristian Alvarado Oyarzo, para ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años. Los Concejales que en su oportunidad presentaron los antecedentes, por notable abandono de deberes del ahora ex edil, expresaron su satisfacción con lo determinado por el TER.

Melinka.- “Después de tanto, porque mucha gente nos había dicho que una vez se removió a un alcalde de su cargo y ahora que nos den esta noticia, porque hace un par de meses atrás pensé que esto iba a quedar así no más y que no íbamos a tener ningún tipo de garantías que esto sucediera. Así es que, contenta de que el Tribunal se manifestó a favor de nosotros y eso quiere decir que, nosotros al menos logramos parar este tema y dar un poco más de tranquilidad a la comunidad, porque todo ese dinero que se mal usó fue en desmedro de la comuna”, señaló la Concejala Lorena Picticar.

Este es el resultado de un rol que le corresponde a todos los concejales, aseguró, el Concejal Marcos Silva, otra de las autoridades que denunció notable abandono de deberes por parte del ex alcalde Guaitecas, Cristian Alvarado.

“Es la pega que nos corresponde al minuto de ser electos, que es nuestro rol fiscalizador y en ese contexto evidentemente hemos hecho la pega. Yo lamento que los demás colegas no se hayan sumado a esto, pero bueno, cada cual toma su decisión si fiscaliza o no fiscaliza. Y con respecto a lo que resuelve el TER, nos parece que es lo correcto, es lo que de alguna manera se buscaba”.

El ex alcalde Cristian Alvarado Oyarzo, además, en la actualidad se encuentra en calidad de imputado y bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, tras ser acusado junto a otras cuatro personas como autor de los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.