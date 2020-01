Con una masiva participación por parte de la comunidad aysenina, visitantes y turistas este sábado último se realizó la primera versión de la Feria productiva, comercial y turística, en esta alianza estratégica entre la Cámara de Comercio, SalmónChile y que contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Aysén.

Puerto Aysen.- La actividad, que se efectuó en el Parque Municipal en Puerto Aysén y se enmarcó en el aniversario 92 de la ciudad, contó con comidas típicas, tales como asado al palo, milcaos y roscas; así como stands de productos locales y regionales, libros, plantas, comida saludable, artesanías, degustaciones y cocina en vivo, como alguna de sus atracciones.

En la instancia se congregó la familia aysenina, quienes pudieron disfrutar de todas estas alternativas dispuestas para la comunidad durante toda la jornada, la cual culminó con el clásico sorteo que año a año realiza la cámara de comercio en periodo estival, y que entre sus 14 premios entregaba como primer lugar un vehículo 0 kilómetro.

“Estamos muy contentos, algo que iba a ser tan pequeño como un sorteo común y corriente se transformó en una gran feria, trabajamos poco tiempo, pese a ello ha resultado, con algunos inconvenientes, como primera vez. Vino mucha gente, mucha familia. Agradecidos con nuestro socio, SalmónChile, y sus asociados, como son Friosur, Edelaysen y el municipio. Este es un trabajo tremendo así que aprovecho de saludar a los funcionarios municipales, que ya llevan 25 días de actividades, están cansados, tienen familias, y aún así uno exige, así que agradecerles”, indicó la presidenta de la Cámara de comercio en Puerto Aysén, María Inés Oyarzún.

La dirigente realizó un positivo balance respecto al proceso que culminó con esta iniciativa al aire libre. “Como comercio estamos agradecidos porque todo ha resultado, creo que batimos un récord de venta en algunos locales comerciales, la gente no se fue a comprar a otras partes y ese era el mensaje, que nosotros impulsamos el desarrollo de la economía de esta comuna y damos mucho trabajo, eso se entendió y ojalá a partir de ahora sigamos así, viene marzo y la baja se notará igual en la comuna. Esta alianza con el municipio es positiva, así que esperemos poder seguir trabajando junto al alcalde”.

Por su parte, Hernán Rebolledo, representante de SalmonChile en la región manifestó que “la verdad es que me siento muy orgulloso y contento del resultado de esta feria que partió como una idea loca de la cámara de comercio, digo loca porque pensaba que esto de los concursos ya estaba pasados de moda pero me equivoqué, ha sido todo un éxito, las estadísticas así lo demuestran respecto a cómo aumentaron las ventas desde octubre a enero así que feliz de participar. Darles el agradecimiento a todas las empresas asociadas, a la industria del salmón, a empresas que no son parte del gremio como es Salmones Antártica, a los sindicatos de trabajadores, especialmente a los de Mowi y Friosur, a Friosur que siempre ha sido nuestro socio, al comercio local pequeño que creyó en esta iniciativa. Destacar el apoyo de la municipalidad desde el primer momento cuando nos acercamos a hablar, desde facilitarnos el lugar hasta insertarnos dentro de esta fiesta maravillosa como es el aniversario de Puerto Aysén, así que feliz de participar”.

Finalmente, el edil de la comuna, Luis Martínez, destacó la realización de esta feria que, pretende, se instaure como un imperdible de la lista de eventos veraniegos en la ciudad.

“Creo que el primer objetivo se cumplió, que era la idea de la cámara de comercio de hacer este sorteo y que se dinamizara la economía, pero ni ellos se creyeron que esto podría terminar en una gran feria. Cuando nos lo plantearon como municipio enganchamos enseguida, y creo que este es un nuevo hito que va a haber en los veranos ayseninos así es que muy contento de poder participar con nuestro personal, y agradecerles a todos. Aquí se generado un círculo que está juntando a la gran empresa, a los sindicatos pero también a nuestros emprendedores que hacen desde horticultura hasta artesanías, los que venden asados patagónicos así que contento y seguir apoyando a todos los gremios, el que tenga una buena idea el municipio los va a apoyar porque creo que es el rol que debemos cumplir. Creo que el municipio junto al comercio y la industria han hecho posible este nuevo hito aysenino, así que vamos a seguir avanzando”.