Los distintos organismos de emergencia que participan en la búsqueda del ciudadano argentino, Ramón Esteban Vargas de 53 años, no han tenido resultados positivos. Este hombre cayó a las aguas del rio Aysén durante la tarde del día sábado, mientras estaba junto a otros tres familiares realizando pesca recreativa a bordo una pequeña embarcación.

Puerto Aysen.- “Lamentablemente no han existido mayores novedades por el momento, se encuentran desplegados equipos liderados por el departamento de rescate acuático de Bomberos y el Gope de Carabineros, que están apostados en el sector del accidente. A la fecha, no ha existido reporte de hallazgo”, indicó el fiscal Pedro Poblete.

Solo se han podido encontrar algunos elementos pertenecientes a la embarcación en la que se movilizaba la persona desaparecida y su familia, agregó el fiscal. “Solamente el día de ayer se pudo encontrar algunas piezas de los asientos de la lancha en la que se desplazaban, pero no ha existido avistamiento de prendas u otro elemento en particular de la víctima, que permitan dar con su paradero o aproximarse al mismo”.

Los Hechos

Según los antecedentes que hasta este momento existen en poder de la fiscalía, “el accidente ocurre cuando estas personas estaban realizando actividades recreativas en el sector de la desembocadura del rio Aysén, con la finalidad de practicar pesca deportiva, regresando hacia la ciudad. A la altura del sector rio Alvarez, por el sector que se conocía como Puerto Piedra, debido a las condiciones climáticas y el sobrepeso que tenía la embarcación por número de ocupantes, impactan contra una ola y zozobra la embarcación. En esas circunstancias caen sus cuatro ocupantes al agua, siendo arrastrados aproximadamente unos 200 metros rio abajo, lugar donde lamentablemente se pierde el rastro de esta persona (Ramón Esteban Vargas)”, detalló el fiscal Pedro Poblete.

En este accidente tres de los cuatro ocupantes de la embarcación lograron ser rescatados y el hombre de 53 años pudo salir de las aguas, siendo buscado intensamente por organismos de rescate, quienes hasta el cierre de esta edición no habían tenido resultados positivos.