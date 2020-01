Frente a este hecho, la autoridad sanitaria hizo el llamado para advertir a organismos de salud pública si encuentra y observa comportamientos atípicos en estos animales, tales como volar de día, con desplazamiento errático, o su presencia en domicilios y lugares públicos; ya que este tipo de situaciones podrían alertar sobre la eventual presencia del virus de la rabia.

Aysen.- Hasta la comuna de Aysén se trasladó un equipo de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, con el objeto de desarrollar una intervención epidemiológica ambiental, situación que se generó luego que un poblador del sector rural diera cuenta del hallazgo de dos murciélagos muertos en su propiedad, donde uno de ellos arrojó resultado positivo para el virus de la rabia. Frente a esta situación, la unidad de zonoosis procedió a la vacunación de una persona, además de animales domésticos, junto con entrega de medidas de prevención con las personas que viven en sectores aledaños a la propiedad.

Así lo manifestó Claudia Alvarez Muñoz, Médico Veterinario de la Seremi de Salud. “La labor que se desarrolló en este lugar, fue una intervención sobre un sector específico donde se trabajó con las personas y animales domésticos expuestos al virus de la rabia, por lo que se procedió a la vacunación de un poblador, además de mascotas (perros y gatos). Asimismo, se entregó información y recomendaciones preventivas a los vecinos del sector.”

Cabe señalar que la rabia es una zoonosis (enfermedad que se transmite de los animales a las personas) de alta significancia global en salud pública, debido a su amplia distribución mundial, propagación entre reservorios animales y de un alto porcentaje de letalidad. La transmisión al ser humano se produce por mordeduras o arañazos profundos de un animal infectado. Razón por la cual, es de vital importancia aplicar los protocolos que establece la autoridad sanitaria sobre esta materia, como la identificación de este virus, mediante exámenes y análisis de muestra que realiza el propio Instituto de Salud Pública del país.

Mordedura murciélago Chile Chico

Aunque se trata de casos aislados, recientemente en la comuna de Chile Chico se produjo la mordedura de un murciélago a un trabajador que realizaba faenas agrícolas en ese lugar. Si bien, no se pudo capturar al animal, inmediatamente se procedió a la vacunación contra la rabia en la persona afectada, quien no sufrió mayores dificultades en su salud. No obstante, a raíz de esta situación, se realizó un trabajo preventivo junto a trabajadores de esta localidad, quienes se informaron de los riesgos a los que están expuestos quienes realizan principalmente realizan actividades al aire libre durante estas fechas.

Finalmente, la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, indicó que frente a este tipo de situaciones, ya sea la observación de murciélagos con comportamientos erráticos o al ser víctima de una mordedura por este tipo de animales, dar cuenta a la brevedad a cualquier centro de salud. “En el transcurso de los últimos días, hemos tomado conocimiento de dos hechos que han involucrado a murciélagos. Uno de ellos con resultado positivo del virus de la rabia; y el otro, con la mordedura de uno de estos animales a una persona. Frente a este tipo de casos, queremos manifestar a la comunidad que si observa uno de estos animales con un comportamiento atípico, como volando de día o desplazándose por el suelo en forma errática, debe evitar tener contacto con el murciélago, dando cuenta del hecho a la seremi de Salud, para que se realice el levantamiento de información al respecto, pudiendo incluso hacer una intervención del sector si se llegase a detectar la presencia del virus de rabia en estos animales.”

Medidas de prevención

• Para las personas es esencial que toda mordedura se considere un accidente grave que requiere de atención médica. Los tratamientos indicados en caso de mordeduras son obligatorios y no deben ser abandonados por ningún motivo.

• Se debe evitar todo contacto innecesario con murciélagos y animales silvestres susceptibles a rabia.

• La manipulación de murciélagos sospechosos, en caso de ser necesario, se debe realizar con las medidas de seguridad que permitan prevenir mordeduras o contactos directos con ellos o sus secreciones/excreciones.

• La presencia de animales sospechosos de rabia debe ser denunciada al establecimiento de salud más cercano o directamente a la SEREMI de Salud Aysén. Como SEREMI de Salud recordamos a los propietarios de mascotas DEBEN mantener los perros y gatos vacunados contra la rabia según lo establece el D.S n°1/2014.