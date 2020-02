Un llamado a ignorar comentarios e informaciones que no provengan de las fuentes oficiales, como son el Serviu y la Junta de Vecinos, hizo la Presidenta de la Villa Aysén de Puerto Aysén, Adriana Lira, ante rumores que están confundiendo a los vecinos y entorpeciendo el proceso de trabajo que están llevando a cabo con el Ministerio de Vivienda para buscar soluciones habitacionales a las familias que hace algunos años se vieron afectadas por el asentamiento de sus casas.

Puerto Aysen.- En los últimos días la directiva y vecinos se reunieron con el Seremi de Vivienda, Diego Silva, para aclarar dudas e informar sobre el avance en las acciones que están implementando como etapas previas a la elaboración de los proyectos de mejoramiento o construcción de viviendas para las familias afectadas, las que tras varios años de espera confían en recibir ahora la atención y la ayuda que tanto necesitan.

Así lo expresó Adriana Lira, presidenta de la Villa Aysén, quien valoró la presencia de la autoridad sectorial e hizo un llamado a los vecinos a no confundirse con informaciones falsas que solo entorpecen el avance y perjudican el buen trabajo que están llevando adelante. “El trabajo que se ha hecho con Serviu ha sido minucioso y muy cercano, porque diariamente tenemos información con ellos. Hay dos cosas que la comunidad debería tener muy claras. Se dijo que Serviu estaba dando un dinero, que eran 11 millones de pesos a los vecinos, los cuales no estaban en la demanda que habíamos realizado, lo cual es mentira, porque aquí como directiva hicimos una negociación con Serviu, la cual se generó muy bien con el Ministro cuando vino y con esa negociación se ha generado el arreglo de las casas. Siempre se ha sabido que Serviu no da dinero y que esa información es mala y están haciendo que los vecinos se equivoquen. Lo segundo es que por ahí se generó que alguien dijo que en marzo los vecinos tenían que salir de las casas porque la constructora iba a empezar a trabajar y no tenían que tener habitantes en las casas. Eso es mentira porque aun estando las constructoras no se ha definido la que hará los trabajos. Lo mejor es que la comunidad lo sepa, que se eviten los errores y malos ratos para ambos lados porque estamos trabajando en armonía y de buena manera con el Serviu”, aclaró.

En el encuentro se confirmó a los vecinos que desde Serviu ya se han visitado 52 casas y se están generando los primeros 30 proyectos para mejoramiento, proceso que deberá continuar hasta visitar todas las viviendas para definir la solución que corresponda a cada caso en base a trabajo de grupos y con información clara y oficial que se irán entregando en reuniones mensuales.

Pavimentación

Las acciones conjuntas fueron respaldadas por el Seremi de Vivienda, Diego Silva, quien anunció también la pavimentación de varias calles de la Villa a través del programa “Vive Tu Vereda” y gracias a recursos extraordinarios recibidos a través del plan de reactivación económica impulsado por el Gobierno. “Sí, estamos avanzando a paso firme con la Villa Aysén. Son 80 familias y estamos trabajando en primera instancia con 52. Estamos en la etapa ya de dar soluciones, en catastrar, ver lo que les falta para comenzar a generar ya los trabajos concretos para estas viviendas. Además de eso anunciamos la pavimentación participativa del programa Vive tu Vereda del Minvu en este sector, vamos a pavimentar calle 1 y calle 2, parte de la avenida Pangal y también los pasajes transversales. Esta era una deuda que también teníamos con Villa Aysén y por lo tanto lo que vamos a hacer es arreglar la casas, pavimentar las calles y por qué no, empezar a trabajar la idea que plantearon los vecinos de un parque en un área verde que hay allí “, manifestó.

La dirigente Adriana Lira, valoró también esta buena noticia, que se toma con optimismo respecto de los positivos cambios que se vienen para el sector. “Sí, realmente casi es un regalo lo que se nos dio, ya que si usted ve las calles están en muy mal estado. Hemos luchado mucho para que se arregle y sea una bonita Villa, que creo es una de las pocas que quedan con la construcción de este tipo de casas. Y hoy con la pavimentación esto va a ser un barrio muy lindo, además que tenemos muchos niños, más adelante podemos proyectar un área verde, así que tenemos un proyecto muy definido para que la comunidad la vea, que una vez que la gente se organiza y se apoya se pueden lograr las cosas”, afirmó.

Finalmente, autoridades, dirigentes y vecinos hicieron un recorrido por la Villa y reiteraron que en el futuro toda la información que surja respecto de los trabajos que se estén realizando solo se va a generar por medio de la directiva o por medio de Serviu, evitando así rumores y confusiones que puedan entorpecer y retrasar el proceso de trabajo para concretar las soluciones que tanto necesitan las familias del sector.