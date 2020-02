Frente a esta situación, la autoridad sanitaria reitera importancia del autocuidado entre la población, donde se hace necesarios cambiar desde nuestros hábitos alimenticios, hasta la incorporación de actividades físicas en nuestra rutina.

Aysen.- En el día Mundial contra el Cáncer, diversas son las acciones que se han desarrollado como Ministerio de Salud para hacer frente a esta enfermedad, ya que ésta constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Es así que la International Agency for Research on Cancer (IARC) estimó que una de cada 6 muertes en el mundo durante el 2018, era consecuencia de un cáncer. Situación que en el caso de la región, registra ser la principal causa de muerte en los ayseninos durante el año 2019.

En Chile los tumores constituyen la segunda causa de muerte; sin embargo, en nuestra región, en los últimos años, el cáncer constituye la primera causa de muerte. Así lo manifestó Carmen Cuyul Soto, Encargada Programa de Salud Cardiovascular y Cáncer de la Seremi de Salud, quien entregó más antecedentes al respecto. “En nuestra región, las defunciones por cáncer más prevalentes son por daños al estómago, el pulmón y vesícula. Esta es una realidad preocupante para zonas como Aysén, donde además se registra que en el caso de las mujeres, esta enfermedad también está presente con el cáncer de mama, vesícula y estómago; mientras que en los hombres, el primer lugar lo ocupa el cáncer de estómago, seguido de cáncer al pulmón y próstata, y en tercer lugar, está el cáncer de vesícula biliar. Razón por la cual, la prevención constituye un factor importante para disminuir los índices de mortalidad en nuestra región, donde el año pasado se registraron 133 muertes por esta causa, superando a las enfermedades cardiovasculares.”

Las causas que provocan esta enfermedad son múltiples, documentándose a la fecha su asociación con factores genéticos, ambientales, demográficos, culturales, entre otros, con especial mención de los factores de riesgo conductuales, tales como tabaquismo, mantener una dieta no saludable, no desarrollar actividad física y al aire libre en forma permanente, y finalmente el consumo perjudicial de alcohol cualquiera de estas enfermedades.

Finalmente, la Seremi de Salud (s), Verónica Godoy Molina, recalcó la importancia de tomar conciencia entorno al autocuidado para evitar exponerse a esta enfermedad. “Hoy día 04 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, por la Organización Mundial de la Salud, y nosotros como Seremi de Salud queremos hacer un llamado a la comunidad a estar alerta respecto a este tema, a ver cuáles son aquellos factores de riesgos que nos pueden llevar a desarrollar esta enfermedad y a generar pequeños cambios de conductas. En la región de Aysén, la primera causa de muerte son los cánceres, tanto en hombres como en mujeres, y esto nos tiene que llamar la atención pero más que por el dato, por cómo se asumen cambios de hábito que me permitan evitar esta enfermedad, respecto a la alimentación, a la actividad física y el consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol y otras drogas, que son factores de riesgos para eventuales cánceres”.

En este contexto, se recomienda a su vez, realizarse exámenes preventivos, con la finalidad de detectar tempranamente.

Hitos en Salud

• 2013: Creación del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores.

• 2017: Promulgación de Ley SANNA.

• 2018: Elaboración y Lanzamiento del Plan Nacional de Cáncer y su Plan de Acción.

• 2019: Inicio de Plan de Acción del Plan Nacional de Cáncer.

• 2019: Incorporación de 4 nuevos GES para problemas Oncológicos: Cáncer de Tiroides, Cáncer de Pulmón, Cáncer de Riñón y Mieloma Múltiple (con esto son GES un total de 21 problemas de salud relacionados con cáncer del adulto incluyendo los cuidados paliativos).

• 2019: Resolución que establece el Cáncer como Enfermedad de Notificación Obligatoria (actualmente en Jurídica)

• 2020: Aprobación en Senado de la Ley de Cáncer.