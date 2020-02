Un importante avance presenta el proyecto “Enrocado Costanera Condell” en Puerto Aysén, cuyo término está proyectado para febrero de 2021. A un año de cumplirse el plazo, la iniciativa muestra un avance del 70 por ciento.

Puerto Aysen.- Así quedó de manifiesto luego de la visita inspectiva que realizó la jornada de este jueves el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez y la administradora Municipal, Felisa Ojeda conjuntamente al equipo técnico de Obras, encabezada por su director, Sebastián Villagra.

Este último fue quien dio cuenta de este avance en cuanto al cumplimiento de ejecución de este proyecto, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, por un monto superior a los 5 mil millones de pesos.

“Es la obra de monto contractual más alto con que contamos en nuestra cartera de proyectos municipales, así que felices con la visita de nuestro alcalde titular, don Luis Martínez Gallardo que nos está acompañando en realizar los recorridos y el control de calidad en la urbanización y en la conservación de la plataforma de enrocado del proyecto”, indicó el profesional.

Respecto al avance de esta obra, señaló que “ya tenemos terminadas al cien por ciento dos plataformas de las tres que conforman la totalidad de nuestro proyecto. El alcance del largo total de nuestro parque supera el kilómetro de longitud y también estamos llegando al término con los rellenos que están comprometidos, llegando ya las cotas superiores en gran parte de todas las plataformas. Hemos podido ir avanzando en las urbanizaciones, los pavimentos, recorridos techados donde están incluidos, tanto juegos infantiles como máquinas deportivas, ya está muy avanzada, además, la multicancha donde se podrá jugar tanto como básquetbol como fútbol y comenzando también ya las fundaciones de lo que va hacer el skatepark, que también está incorporado en este terreno”, explicó.

“Como encargado de la unidad técnica e inspector técnico, quisiera públicamente hacer referencia al buen comportamiento técnico que ha desempeñado la empresa. En cuanto a que, de acuerdo a las observaciones que hemos ido emitiendo, se han ido acatando las calidades que nosotros esperamos. Con ello, es posible decir que hay una alta probabilidad de que el tiempo, el plazo de recepción se adelante. No quisiera mencionar cuánto, porque no puedo dar los datos específicos, pero sí estamos muy confiados en que deberíamos estar recepcionando nuestra obra en el año actual”, enfatizó el director de la DOM local.

El edil comunal, Luis Martínez, se mostró muy satisfecho con los avances presentados en esta obra, cuyo tramo comprende más de un kilómetro de extensión en calle Condell, desde las intersecciones de Juan Dougnac y Los Cóndores y que aspira ser un lugar de encuentro para la familia aysenina.

“Es importante esta visita porque necesitamos saber de primera fuente qué se está haciendo y cotejar con los planos que tiene el enrocado y la obra de urbanización, así es que bien conformes. Están hechos los drenajes, visitamos el enrocado, todo este sector que ya está urbanizado. Eso nos deja muy tranquilos porque en este año debiéramos dejar casi terminada la obra y poder postular a este anhelado alcantarillado que, recordemos, sin esta obra no es posible”.

Asimismo, la máxima autoridad comunal manifestó que “pronto estaremos invitando a los vecinos a que vengan a conocer y les podamos explicar in situ cómo está quedando esto y cómo va a quedar, responder las inquietudes y que sean parte de esta iniciativa, que es una obra que avanza y que va a ser un tremendo polo de desarrollo, de diversión y de paseo para todos los ayseninos. Así es que muy contento y conforme con esta visita que hemos hecho hoy día”, finalizó Martínez Gallardo.