Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participaron activamente en cada una de las actividades programadas en la semana aniversario de Mallín Grande, donde se formaron dos alianzas “de la Costa” y “Cordillera”, siendo esta última, con muy pocos puntos de diferencia la ganadora de las competencias y por lo tanto, coronó a su Reina Laura Antipani, Virreina Claudia Oyarzún y Princesa Sofía Serón.

Chile Chico.- El trabajo en comunidad fue lo que destacó el Alcalde Ricardo Ibarra, en medio de la ceremonia donde se conocieron a las nuevas soberanas de la villa.

“Lo más importante que hemos logrado hoy en Mallín Grande es, construir comunidad, porque lo que ustedes hicieron esta semana, mas allá de las competencias es que todos se unieron en post de conseguir objetivos comunes. Así crecen las comunidades, así crece Mallín Grande, por ello, saludar a la Reina, Virreina y la Princesa, a las alianzas que participaron, a los vecinos y vecinas por seguir trabajando por la localidad que todos queremos”.

La alianza “Cordillera” pudo coronar a sus postulantes al cetro de reinas y fueron precisamente ellas quienes relevaron la semana aniversario.

“Estoy muy bien y la verdad esto es algo que no me esperaba, agradecer a todos los que votaron por mí, me ayudaron a ganar y fue muy lindo compartir con todos los vecinos de Mallín”, comentó la Princesa Sofía Serón. En tanto la Virreina Claudia Oyarzún, dijo que, “me siento muy emocionada, le doy gracias a la gente que votó por mí y estoy muy contenta porque yo nunca había sido reina. La semana aniversario la encontré muy bonita y ojala que siga todo esto lindo como hasta ahora”. La nueva Reina de Mallín Grande, Laura Antipani, adulta mayor del sector el Furioso, decía sentirse, “muy orgullosa, cuando me iba a imaginar que yo iba a ser Reina a la edad que tengo. Así es que, me siento orgullosa ya que hubo hartas personas que nos apoyaron”.

La actividad de coronación de las nuevas soberanas de Mallín Grande, se desarrolló al interior de un renovado gimnasio local, lo que cual se logró con el trabajo, esfuerzo y cariño de los mismos pobladores de la villa, quienes desarrollaron el proyecto de mejoramiento y revestimiento térmico del recinto deportivo, elaborado por Secplac y supervisado por la Dirección de Obras Municipales, lo que fue destacado por el alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra.