Este próximo 14 de febrero se recuerdan 8 años desde el inicio del Movimiento Social más grande que protagonizó la región de Aysén, exigiendo que el Gobierno Central tome en cuenta las demandas históricas de un pueblo que parecía anticiparse al gran estallido que se inició en el país desde el 18 de octubre pasado.

Aysen.- Así es como Aysén desde el segundo mes del año 2012 luchó en las calles porque “la dignidad se haga costumbre”, así mismo, hubo una fuerte represión de Carabineros, quienes mediante su área de fuerzas especiales atacaron sin respetar protocolos a los aiseninos y aiseninas, resultando al menos 4 personas con la mutilación de uno de sus ojos.

Vemos como en la actualidad esto se repite, pero multiplicando exageradamente los lesionados graves y donde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el mismo del 2012, responde a las demandas sociales con más represión.

Tras los hechos ocurridos en Aysén, se conformó la agrupación de víctimas de la represión, quienes son representados por el abogado, Cristian Cruz.

“Lo que ocurrió en Aysén el 2012, es la antesala de lo que ha ocurrido en el resto del país, a partir de octubre del año pasado, donde muchos de los personajes se repiten. Es decir, en el año 2012 fue el primer Gobierno de Piñera, hoy estamos en el segundo y en esa época el vocero de Carabineros era Mario Rozas, hoy día General Director de la Institución. Por lo tanto, él no puede decir que es la primera vez que se enfrenta a esto, que no sabe”.

El abogado especialista en derechos humanos, agrega que, “en Aysén, a lo menos, cuatro personas perdieron la visión de un ojo producto de los disparos de Carabineros, en una comuna que tiene menos de cuarenta mil habitantes, es decir, uno de cada diez mil personas perdió un ojo, producto del obrar policial. Eso demuestra el nivel de violencia y abuso que se perpetró en contra de los aiseninos durante ese movimiento social, donde a Carabineros incluso se le agotó el stock de munición, de bombas lacrimógenas, donde en una sola jornada se dispararon por parte de tres funcionarios policiales, aproximadamente mil cartuchos de escopeta. Ocasión en la que ningún Carabinero resultó lesionado, lo que quiero decir es que, no ameritaba ese nivel de violencia por parte de la institución en contra de la población. Donde recordemos que resultó gravemente herido, Teófilo Haro, que es la primera persona que pierde un ojo por estos impactos”.

Cristian Cruz, lamentó que una de las victimas del movimiento social de Aysén haya fallecido sin obtener justicia, luego que fuerzas especiales de Carabineros le mutilara un ojo, producto de la excesiva represión.

“Transcurrido ochos años, ha fallecido Claudio Gallardo, esperando justicia. Hasta el día de hoy también seguimos esperando que los Tribunales señalen, ratifiquen que, Víctor Follert Alarcón, teniente coronel de Carabineros, es un criminal que le disparó, que intentó asesinar a don Teófilo Haro. Todavía transcurrido ocho años, a pesar que todos los que estaban ahí presentes, vieron el obrar policial y que incluso la misma policía, ¡cosa rara!, reconoce prontamente de que, fue uno de sus funcionarios quien actuó de esta manera y todavía no hay justicia”, señaló el abogado de las victimas del movimiento social de Aysén.

Cruz, finalizó emplazando a las autoridades políticas de la época (2012), en particular a la actual Intendenta Geoconda Navarrete, quien para el movimiento social ocupaba el cargo de Seremi de Desarrollo Social, a que tenga un acercamiento con las víctimas, que propicie el dialogo, se pida disculpas a los afectados y que se reconozcan los errores cometidos por el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera.