Chile Chico.- En medio de la Semana Aniversario de Mallín Grande, se realizó la segunda versión del “Furioso Trail 2020”, una competencia de 17 y 34K, inserta en la semana aniversario de la localidad y que congregó a más de cien deportistas que se maravillaron con el escenario natural en el que corrieron, una ruta donde había laderas de cerro, bosques, ríos y tramos de alta exigencia.

Alejandro Sanhueza, encargado de la oficina municipal de turismo, destacó el buen desarrollo de esta iniciativa que contó con la presencia de atletas de distintos puntos de la región, el país y del extranjero.

“Se ha desarrollado la segunda versión del Furioso Trail 2020, una actividad sin duda exitosa, por cuanto la convocatoria de participantes fue muy buena, se dan a conocer lugares desconocidos de nuestra comuna. Estamos muy contentos por el desarrollo impecable de esta actividad, no hubo ningún accidente, el circuito maravilloso y está muy bien trazado. Los competidores se fueron muy contentos y se cumplió lo que buscábamos, que quienes participan de esta actividad, se queden un fin de semana completo en Mallín Grande, compren acá y demanden servicios”.

A la ciudad argentina de Pico Truncado se fue el primer lugar, en la general de los 34K en manos de Mario Peña, quien destacó la organización de la actividad lidera por la Municipalidad de Chile Chico.

“Primera vez que estoy acá, un circuito maravilloso, con bastantes subidas pronunciadas, en partes bastante duro, pero muy lindo. La verdad es que, hermosa experiencia y el lugar, además, buenos competidores como Roberto Gallardo que es conocido a nivel mundial, le da mucha jerarquía a esta competencia y un gusto correr así. Todo muy bueno, nos sorprende esto porque tienen otro tipo de organización de la que hacemos allá, ha sido todo gratuito, la comida todo, así es que perfecto, no podemos decir otra cosa que gracias, ya que todo muy bien organizado”.

Bicampeón de la general en los 17K resultó el coyhaiquino, Pablo Mautz, quien señaló, “este es el segundo año que vengo a participar, gracias a Dios en la primera versión también gané el primer lugar y hoy estoy muy contento de estar nuevamente acá. Se me había olvidado un poco el recorrido, pensé que había partes más planas pero me encontré con unas buenas subidas, especialmente de las Horquetas que eran muy inclinadas. Pero maravilloso el circuito, buen clima, muy buena la organización del Furioso Trail, muy cálido el ambiente, muy grato para toda la gente que quiera venir en la tercera edición, cien por ciento recomendable”.

La ganadora de la general en los 17K fue Patricia Aburto, “súper contenta de empezar el año con buenas noticias y con esto los entrenamientos valen la pena, así es que, feliz. Además, hay que motivar a la gente a que hagan deporte, porque nos hace tan bien a todos. Decir igual que, fue hermoso el circuito, la cuesta de las Horquetas maravillosa, estuvo muy dura, pero bien. Todo delimitado, súper bien, así es que, dejo invitada a la gente que participe en la próxima edición del Furioso Trail, porque es una hermosa carrera”.

La competencia del Furioso Trail 2020, fue organizada por la oficina de deportes y turismo de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, actividad que contó que el entusiasmo y colaboración de gran parte del equipo municipal y del propio alcalde Ricardo Ibarra. Además, tuvo el importante financiamiento del 2% de Deportes del Gobierno Regional de Aysén.