Ambas naves arribaron a las 07:00 am en la Bahía de Chacabuco.

Puerto Chacabuco.- El crucero “Norwegian Star”, de la línea Norwegian Cruise line, recaló por cuarta vez con 2. 344 turistas y 1.020 tripulantes y sería el octavo crucero de la temporada 2019- 2020 que atiende la Empresa Portuaria Chacabuco, (EMPORCHA). La nave proveniente de Punta Arenas, llegó a la hermosa bahía de Chacabuco a las 07:00 am de este miércoles y permanecerá a la gira hasta las 15:00. Por su parte el crucero “Silver Whisper” fue atendido por OXXEAN.

Los miles de turistas fueron recepcionados por operadores turísticos de la zona que los trasladaron a lugares simbólicos destacados de la Patagonia chilena. “Elegí el crucero por el destino, disfrutar de la naturaleza virgen de Chile es lo mejor que me ha pasado”, dijo María Inés, pasajera de nacionalidad argentina.

En cuanto a la operación y recepción de la nave, el gerente general de Emporcha, Gastón Bastías señaló que “Esta es la cuarta recalada del “Norwegian Star” y nuevamente toda la operación se desarrolló con total normalidad, pesé a las condiciones climáticas que hoy se presentan en Puerto Chacabuco”.

Por su parte, la encargada de Turismo de la Municipalidad de Aysén, paulina Mura, detalló que nuevamente el comercio de la comuna de Aysén se preparó para recibir a los cruceristas con la estrategia “Cruise Friendly” indicando que “Dentro de la mesa de Turismo se formó este sub comité de planificación estratégica de recepción de cruceros conformado por ambos puertos, Sernatur, Entre Fiordos, Per Turismo y municipalidad de Aysén, con la finalidad de fortalecer el comercio local a través de la difusión de sus locales en los puertos, entregando folletería que incluye un mapa que señaliza cada local asociado y comprometido a ofrecer una atención de alta calidad” .