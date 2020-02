Molestia y preocupación existe entre vecinos de la nueva población Villa Patagonia, luego de que en los últimos días varios perros fueron agredidos con arma corto punzante, lo que incluso significó la muerte de uno de ellos.

Puerto Aysen.- Esta denuncia por grave maltrato animal, la dio a conocer la presidenta de esta unidad vecinal, Mónica Navarrete.

“Lamentablemente nosotros estamos pasando hace un tiempo una pena muy grande… no sabemos cómo ni porque en nuestra villa han sido acuchillados cuatro animalitos. Lamentablemente de esos cuatro, el último no alcanzó a ser atendido por un veterinario y falleció en su casita”.

Mónica Navarrete, agrega que, “este es un tema lamentable que nos preocupa, lo conversamos a través de la PDI con la Municipalidad también, para ver que se puede hacer, ya que es una pena porque no son perros callejeros los que han sido atacados, son mascotas, parte de la familia de nuestros vecinos”.

Lo preocupante añade la dirigente vecinal es que hoy son mascotas y mañana podría ser una persona, y eso solo lo haría “alguien enfermo”.

“Esto es más preocupante porque hoy es un perro, mañana puede ser un niño. Quien está haciendo esto es una persona enferma que realmente necesita una atención urgente, porque no se puede explicar que lo lleva a realizar ese tipo de maldad, porque hacer ese daño tanto a los niños como a las familias”.

La Brigada de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI Aysén, está investigando la denuncia por maltrato animal que se recibió en la Fiscalía, tras el ataque que han recibido algunos canes en la Villa Patagonia del sector Ribera Sur de Puerto Aysén.

“Recibimos un documento del Ministerio Publico, el cual nos instruía realizar indagaciones, respecto de unos canes habían sido vistos con heridas corto punzantes. Los detectives se trasladaron al lugar, están realizando las averiguaciones y es materia de investigación que lleva la Fiscalía. Además, con la colaboración de los testigos podremos llegar a un mejor resultado, también invitamos a los vecinos si tienen antecedentes o si tienen algo que denunciar que se acerquen a la PDI, para recibir los antecedentes que quieran aportar”, indicó el Comisario Claudio Reyes, jefe de la Biedma.