El trabajo investigativo culminó con la identificación de tres personas que participaron en los hechos y la detención de dos de ellas, mientras continúan las diligencias para la captura de la última persona involucrada.

Puerto Aysen.- En un trabajo colaborativo entre la Fiscalía Local y la Policía de Investigaciones de la ciudad de Puerto Aysén, durante la mañana del viernes 14 de febrero, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Aysén detuvieron a dos personas por su participación en el delito de robo en lugar no habitado, perpetrado el pasado 13 de noviembre de 2019 en el supermercado de la ciudad puerto. Las diligencias son coordinadas por el fiscal jefe, Aquiles Cubillos.

Los detenidos, una chilena mayor de edad y un ciudadano dominicano, con antecedentes policiales por los delitos de amenazas y maltrato de obra a Carabineros y lesiones menos graves, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, mientras continúan las diligencias investigativas para dar con el paradero de la tercera persona identificada. De acuerdo a lo expresado en la audiencia por el fiscal Pedro Poblete, quien formalizó la investigación, los imputados fueron identificados como Mabel Antonio Nuñez Rosario de 26 años, ciudadano extranjero y Victoria Elizabeth Márquez Pérez, de 29 años.

DILIGENCIAS

Cabe recordar que luego de las manifestaciones sociales ocurridas en Puerto Aysén, un grupo aislado de personas procedió a entrar por la fuerza al supermercado Unimarc para sustraer distintos productos desde su interior, provocando el cierre del local comercial por 56 días. En dicho momento, la PDI logró la detención de dos personas por el delito de robo en lugar no habitado y receptación.

El prefecto Alan Griffiths Guerra, jefe de la Prefectura Provincial Aysén, informó que desde iniciada la contingencia la PDI desarrolló diversas indagatorias en el sentido único de establecer las identidades de los autores de los saqueos ocurridos el pasado mes de noviembre, “fue a través del análisis criminal que hubo cruce de información y se obtuvieron antecedentes relevantes que permitieron a los investigadores individualizar a tres de los autores de estas situaciones de apremio que vivió la comunidad aysenina, deteniendo a dos personas mientras continúan las diligencias para la captura de la última persona involucrada”.

Fueron las cámaras de seguridad las que permitieron la identificación de las personas que participaron del ilícito, “se utilizó la técnica de análisis de las cámaras de televigilancia que existían en el radio perimetral del supermercado y también las que están al interior del local comercial, las que dieron cuenta de la cantidad de personas aproximadamente que estaban perpetrando el ilícito y particularmente al hacer una serie de articulaciones en ese sentido, permitieron individualizar a los autores tras estos saqueos”, puntualizó el prefecto Griffiths, agregando que este tipo de técnicas se convierten en la evidencia clave para una investigación de esta naturaleza.

AVALÚO

Por su parte el Fiscal Jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos, quien dirige la investigación, explicó que el 13 de noviembre de 2019, alrededor de las 00:40 horas una gran cantidad de personas llegó hasta las inmediaciones del supermercado Unimarc ubicado en calle Carrera de Puerto Aysén.

Una vez en el lugar, por el sector de seguridad, forzaron y destruyeron las puertas de acceso ingresando al interior del supermercado donde causaron múltiples daños tanto en la sala de venta y locales comerciales que se encuentran al interior del establecimiento, sustrayendo además diversas especies de mercaderías, entre otros abarrotes, licores y electrodomésticos avaluados en cuatro mil quinientos millones de pesos.

Entre las personas que ingresaron violentamente al supermercado, se encuentra Victoria Elizabeth Márquez Pérez quien, provista de un carro del supermercado, sustrajo diversas especies entre las que se incluyen cajas de cervezas, queso y carne, con las cuales huyó del lugar. El otro imputado, Mabel Antonio Nuñez Rosario, sustrajo botellas de vino. Sobre este último sujeto, el fiscal Cubillos explicó que “nosotros creemos que él no tendría derecho a penas sustitutivas, es decir que tendría cumplimiento efectivo y el arriesga una pena de tres años y un día a cinco años”, debido a que registra tres condenas anteriores por otros delitos.

El Juzgado declaró legal la detención de ambos imputados y la Fiscalía los formalizó por el delito de robo en lugar no habitado, solicitando su prisión preventiva, la cual no fue acogida por el juez de Garantía, sin embargo, el Ministerio Público apelará a esta decisión. En definitiva, la Corte de Apelaciones de Coyhaique será la que resuelva sobre las medidas cautelares a aplicar en contra de ambos imputados. En este caso, añadió el fiscal Cubillos, se estableció un plazo de investigación de 60 días.

Respecto a la situación migratoria del ciudadano extranjero, el jefe de la Prefectura Provincial Aysén señaló que “estamos realizando el análisis para verificar su condición migratoria en el país y denunciarlo a la autoridad administrativa”.