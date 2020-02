El abogado, Cristian Cruz, tiene en sus manos el informe forense respecto al caso del trabajador de Chile Chico, Iván Vásquez Vásquez, quien falleció en el mes de mayo del año 2014, en medio de un procedimiento policial al interior de la Tercera Comisaria de Carabineros y donde la entidad policial ha sostenido desde un comienzo que él se habría suicidado.

Chile Chico.- Según el jurista, especialista en causas de derechos humanos, el informe forense, confirma que Vásquez, “fallece en un contexto de custodia policial, es decir, fija las circunstancias de su muerte, para luego indicar que la misma se debe a acción de terceros, eso quiero decir que, no se trata de suicidio. Entonces, obviamente en custodia policial y por acción de terceros, está claro, no solo él no se suicidó sino que no hubo ningún civil en el homicidio”.

El reporte forense además indica que, “la víctima presenta un surco en la zona del cuello producto de un ahorcamiento, pero las huellas que deja el vínculo, el elemento usado, da cuenta que no pudo ser de mano propia de Iván Vásquez”, agrega el abogado.

El abogado de la familia, Cristián Cruz, dice además que a raíz de este reporte forense, “como conclusión lógica y única posibilidad es que cuando la víctima, seguramente ya estaba grave y era evidente que iba a fallecer, alguien o más de alguien, en el contexto de custodia policial, decide colocar un elemento en el cuello del moribundo, presiona para que deje el surco e intentar aparentar un suicidio”.

Cruz, afirma que este no es el primer caso donde Carabineros intenta cambiar la realidad de los hechos, citando algunos ejemplos recientes.

“Yo sé que el Coronel Capetillo no llegó a tanto, pero no es la primera vez que nos encontramos con que se alteran los medios de prueba, el sitio del suceso, para intentar responsabilizar a otros. Es decir, en este caso a Iván Vásquez se le intentó responsabilizar de su propia muerte, o sea, ya no puede haber un hecho más canalla que responsabilizar a la víctima de su propio homicidio, intentando hacerla parecer como un suicidio”.

Finalmente, el abogado Cristian Cruz, señaló que se encuentran a la espera de que la Justicia Militar dicte el falle en primera instancia, donde tras el contundente informe forense está seguro de que hará justicia y asumirán los hechos quienes fueron responsables del homicidio Iván Vásquez.